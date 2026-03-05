Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Milan Primavera e Cremonese. I rossoneri di Giovanni Renna, dopo il K.O arrivato contro la Roma la scorsa settimana, vogliono riconquistare la vittoria mettendosi in tasca 3 punti importantissimi. Alla partita, valida per la 28esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con con 37 punti. La diretta della partita valida per il massimo campionato italiano Under 20 si potrà vedere in televisione in chiaro su Sportitalia e tramite la nostra solita live testuale. Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan Primavera-Cremonese, le formazioni ufficiali: ecco Hodzic a centrocampo
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan Primavera-Cremonese, le formazioni ufficiali: ecco Hodzic a centrocampo
Alle ore 14:00 si gioca Milan Primavera-Cremonese gara valida per la 28^ giornata della Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali
Milan Primavera, Renna sceglie—
MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, Hodzic; Scotti, Asanji, Lontani.
A disposizione: Catalano, Ossola, Zaramella, Perera, Colombo, Borsani, Nolle, Vladimirov, Angelicchio, Cissè, Idrissi-Regragui
CREMONESE: Cassin, Patitucci, Ragnoli Galli, Lottici Tessadri, Faye, Lickunas, Biolchi, Pavesi, Marsi, Paganotti, Gashi
A disposizione: Novati, Bugna, Bagordo, Lamorte, Herzuah, Lubrano, Bighetti, Murante, Stefani, Prendi, Jenzeri
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri al Real Madrid? Per 'Tuttosport', direbbe di sì al richiamo soltanto se ... >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA