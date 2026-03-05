Pianeta Milan
Milan, Allegri al Real Madrid? Per 'Tuttosport', direbbe di sì al richiamo soltanto se …

Milan, Allegri al Real Madrid? Per ‘Tuttosport’, direbbe di sì al richiamo soltanto se …

Milan, Allegri se ne va al Real Madrid? Il suo sì è vincolato ad una duplice condizione
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sulla panchina del Real Madrid del Presidente Florentino Pérez nella prossima stagione? Per 'Tuttosport', si tratta di un'eventualità possibile. A patto, però, che siano soddisfatti dei suoi paletti
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Real Madrid stia bussando, per la terza volta negli ultimi anni, alla porta di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Che in rossonero sta bene e che ha già resistito a due richiami delle 'Merengues': uno nel 2019, l'altro nel 2021.

Milan, Allegri al Real Madrid? Possibile. Ma solo se ...

Come reagirà dinanzi questo terzo? Secondo il quotidiano torinese, il richiamo del Real Madrid avrebbe stregato Allegri: "Dire di no per la terza volta, probabilmente, chiuderebbe qualsiasi spiraglio per il futuro", il commento del quotidiano torinese sulla questione. Quindi, Allegri destinato al Real Madrid nella stagione 2026-2027?

I 'Blancos', dopo aver fallito la scelta del tecnico puntando in quest'annata su Xabi Alonso prima e sul traghettatore Álvaro Arbeloa poi, vuole ripartire da un grande gestore di campioni, così com'era Carlo Ancelotti. E Allegri, in questo senso, è sul taccuino del Presidente Florentino Pérez, come detto, da anni.

Nell'eventuale approdo di Allegri alla 'Casa Blanca', però, giocherebbero un fattore fondamentali due condizioni che il tecnico livornese metterebbe sul piatto nei negoziati. Secondo 'Tuttosport', la prima è quella di potersi portare dietro Luka Modrić, non più come giocatore, bensì come membro speciale del suo staff, 'custode dello spirito madridista' e ponte tra passato e futuro. La seconda, l'ingaggio del suo pupillo Adrien Rabiot. Milan, sei rassegnato a perdere tre cardini in un colpo solo?

