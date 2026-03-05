I 'Blancos', dopo aver fallito la scelta del tecnico puntando in quest'annata su Xabi Alonso prima e sul traghettatore Álvaro Arbeloa poi, vuole ripartire da un grande gestore di campioni, così com'era Carlo Ancelotti. E Allegri, in questo senso, è sul taccuino del Presidente Florentino Pérez, come detto, da anni.
LEGGI ANCHE: Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attacco >>>
Nell'eventuale approdo di Allegri alla 'Casa Blanca', però, giocherebbero un fattore fondamentali due condizioni che il tecnico livornese metterebbe sul piatto nei negoziati. Secondo 'Tuttosport', la prima è quella di potersi portare dietro Luka Modrić, non più come giocatore, bensì come membro speciale del suo staff, 'custode dello spirito madridista' e ponte tra passato e futuro. La seconda, l'ingaggio del suo pupillo Adrien Rabiot. Milan, sei rassegnato a perdere tre cardini in un colpo solo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA