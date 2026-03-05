Pianeta Milan
Milan-Inter, il derby dei cervelli: l’ultimo ballo di Modric e Calhanoglu

Milan-Inter, 'The Last Dance': l'ultimo derby di Modric e Calhanoglu
Il 246° derby della Madonnina ha un sapore diverso, rischia di essere l'ultimo per Luka Modric e Hakan Calhanoglu: entrambi potrebbero lasciare Milano a fine stagione
L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' presenta un approfondimento su Modric e Calhanoglu, entrambi, potenzialmente, all'ultimo derby milanese della propria carriera. Due storie diverse, per il croato sarà la seconda stracittadina con la maglia del Milan, nonostante sia un tifoso rossonero da quando è bambino, mentre il turco lo ha giocato con entrambe le maglie.

Milan-Inter, l'ultimo derby di Modric e Calhanoglu

Calhanoglu, dopo essere passato dall'altra sponda del Naviglio, è stato protagonista delle 6 vittorie consecutive dell'Inter e ora vuole spezzare il filotto di 6 partite senza successi. La carriera di Modric è stata nettamente superiore rispetto a quella del numero 20 nerazzurro: un Pallone d'Oro (unico a riuscirsi nell'era Messi-Ronaldo), sei Champions League e per due volte sul podio del mondiale.

Un'altra storia che li accomuna è la voglia di un ultimo ballo con la nazionale. La Croazia ha già strappato il biglietto per la Coppa del Mondo, mentre la Turchia dovrà passare dagli spareggi di fine mese, proprio come l'Italia.

Il confronto

Hakan è il secondo miglior marcatore stagionale dell'Inter (9 gol), nonostante abbia già saltato per infortunio 11 partite. Contro il Milan, Calhanoglu vuole essere il leader di una squadra che soffre l'assenza di capitan Lautaro, visto anche il momento poco brillante di giocatori chiave come Thuram e Barella. Vuole esserci anche perché sa che potrebbe essere il suo ultimo derby. Già l'estate scorsa la voglia di Galatasaray era sembrata irrefrenabile, ma a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe esserci l'occasione giusta per coronare il sogno del padre.

Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attacco >>>

Modric, invece, andrà in scadenza a giugno, ma nel suo contratto è presente un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Sarà il giocatore a decidere se esercitarla o meno, anche se il Milan sta cercando di convincerlo in ogni modo. La decisione arriverà tra aprile e maggio e sarà presa insieme alla famiglia. Il "Maestro" è amatissimo, sia dai tifosi che dai compagni, è sempre il primo ad arrivare a Milanello e riesce a combinare impegno a giocate decisive. Una cosa è certa: entrambi staranno preparando questo derby come se fosse l'ultimo, come se non dovesse finire mai.

