Milan-Inter, 'The Last Dance': l'ultimo derby di Modric e Calhanoglu

Hakan è il secondo miglior marcatore stagionale dell'Inter (9 gol), nonostante abbia già saltato per infortunio 11 partite. Contro il Milan, Calhanoglu vuole essere il leader di una squadra che soffre l'assenza di capitan Lautaro, visto anche il momento poco brillante di giocatori chiave come Thuram e Barella. Vuole esserci anche perché sa che potrebbe essere il suo ultimo derby . Già l'estate scorsa la voglia di Galatasaray era sembrata irrefrenabile, ma a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe esserci l'occasione giusta per coronare il sogno del padre.

Modric, invece, andrà in scadenza a giugno, ma nel suo contratto è presente un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Sarà il giocatore a decidere se esercitarla o meno, anche se il Milan sta cercando di convincerlo in ogni modo. La decisione arriverà tra aprile e maggio e sarà presa insieme alla famiglia. Il "Maestro" è amatissimo, sia dai tifosi che dai compagni, è sempre il primo ad arrivare a Milanello e riesce a combinare impegno a giocate decisive. Una cosa è certa: entrambi staranno preparando questo derby come se fosse l'ultimo, come se non dovesse finire mai.