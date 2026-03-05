Pianeta Milan
Milan-Allegri, tutto di nuovo finito dopo un solo anno? Il Real Madrid tenta il livornese

Milan-Allegri, tutto di nuovo finito dopo un solo anno? Il Real Madrid tenta il livornese
Massimiliano Allegri è tornato in questa stagione al Milan dopo undici anni: per lui, però, ora si è rifatto sotto il Real Madrid. Florentino Pérez, Presidente dei 'Blancos', lo vorrebbe in panchina dopo averlo sfiorato nel 2019 e nel 2021. Il...
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha confermato quanto annunciato - a sorpresa - nella giornata di ieri: Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, dopo aver fallito la scelta del tecnico in questa stagione (Xabi Alonso) e dopo aver capito che il traghettatore non aveva le qualità per restare in sella (Álvaro Arbeloa), vorrebbe puntare su Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, per affidargli la panchina dei 'Blancos' a partire dalla stagione 2026-2027.

Milan, Allegri tentato dal Real Madrid di Pérez

Il quotidiano romano ha ricordato Allegri sia stato già vicino al Real Madrid per due volte negli ultimi anni. La prima volta risale al 2019, quando Allegri, dopo un quinquennio alla Juventus, sarebbe potuto approdare alla 'Casa Blanca'. Scelse, invece, di prendersi un anno di pausa dopo i tanti successi riportati a Torino. Quindi, nel 2021, il secondo tentativo di Florentino. Quella volta, Allegri e il Real Madrid si accordarono per un contratto triennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione.

Prima delle firme e della presentazione ufficiale, però, ad Allegri arrivò la chiamata dell'amico Andrea Agnelli, allora Presidente della Juventus, che gli chiedeva la disponibilità di tornare a Torino. Cosa che Allegri fece. Ora, il tecnico livornese è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per estenderlo al 30 giugno 2028, da 7 milioni di euro a stagione di stipendio (5 di parte fissa, 2 di bonus). A fine stagione, si siederà al tavolo con i dirigenti per fare un bilancio dell'annata e per valutare le prospettive future.

Per il 'CorSport', Allegri ha in mente il Milan, dichiara pubblicamente di trovarsi in sintonia con la società ed è già rientrato nel cuore dei tifosi del Milan. Ci sarebbe, dunque, tutto per proseguire il cammino insieme. Florentino Pérez, però, aspetta una risposta: l'offerta del Real Madrid farebbe vacillare chiunque, figurarsi se è un treno che passa per la terza volta nella tua vita.

