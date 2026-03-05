Prima delle firme e della presentazione ufficiale, però, ad Allegri arrivò la chiamata dell'amico Andrea Agnelli, allora Presidente della Juventus, che gli chiedeva la disponibilità di tornare a Torino. Cosa che Allegri fece. Ora, il tecnico livornese è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per estenderlo al 30 giugno 2028, da 7 milioni di euro a stagione di stipendio (5 di parte fissa, 2 di bonus). A fine stagione, si siederà al tavolo con i dirigenti per fare un bilancio dell'annata e per valutare le prospettive future.
Per il 'CorSport', Allegri ha in mente il Milan, dichiara pubblicamente di trovarsi in sintonia con la società ed è già rientrato nel cuore dei tifosi del Milan. Ci sarebbe, dunque, tutto per proseguire il cammino insieme. Florentino Pérez, però, aspetta una risposta: l'offerta del Real Madrid farebbe vacillare chiunque, figurarsi se è un treno che passa per la terza volta nella tua vita.
