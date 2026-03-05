Massimiliano Allegri è tornato in questa stagione al Milan dopo undici anni: per lui, però, ora si è rifatto sotto il Real Madrid. Florentino Pérez, Presidente dei 'Blancos', lo vorrebbe in panchina dopo averlo sfiorato nel 2019 e nel 2021. Il...

Daniele Triolo Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 10:27)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha confermato quanto annunciato - a sorpresa - nella giornata di ieri: Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, dopo aver fallito la scelta del tecnico in questa stagione (Xabi Alonso) e dopo aver capito che il traghettatore non aveva le qualità per restare in sella (Álvaro Arbeloa), vorrebbe puntare su Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, per affidargli la panchina dei 'Blancos' a partire dalla stagione 2026-2027.