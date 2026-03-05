In alto, sotto la testata, un allenatore che, invece, dall'Italia potrebbe andare via. Si tratta di Massimiliano Allegri, tornato al Milan in questa stagione ma tentato dalla chiamata del Real Madrid. Come condizioni per il sì a Florentino Pérez, Presidente delle 'Merengues', avrebbe messo il ritorno di Luka Modrić come collaboratore tecnico e l'acquisto di Adrien Rabiot per il centrocampo.
Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, suona la carica ai suoi ragazzi in vista della partita in casa del Napoli di Antonio Conte, che aprirà la 28^ giornata di Serie A, il tutto mentre Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, punta a convocare Marco Verratti per i playoffMondiali di fine mese.
Succede di tutto in Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia: allo stadio 'Olimpico' è 2-2, con due volte in vantaggio i padroni di casa (reti di Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia) e due volte il pareggio degli ospiti (Mario Pašalić e Yunus Musah). Al ritorno si deciderà chi passerà in finale.
