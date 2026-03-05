In alto, sotto la testata, un allenatore che, invece, dall' Italia potrebbe andare via. Si tratta di Massimiliano Allegri , tornato al Milan in questa stagione ma tentato dalla chiamata del Real Madrid . Come condizioni per il sì a Florentino Pérez , Presidente delle 'Merengues', avrebbe messo il ritorno di Luka Modrić come collaboratore tecnico e l'acquisto di Adrien Rabiot per il centrocampo.

Succede di tutto in Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia: allo stadio 'Olimpico' è 2-2, con due volte in vantaggio i padroni di casa (reti di Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia) e due volte il pareggio degli ospiti (Mario Pašalić e Yunus Musah). Al ritorno si deciderà chi passerà in finale.