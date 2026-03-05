Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei colloqui avviati tra la Juventus e Luciano Spalletti per il rinnovo del contratto dell'allenatore toscano. Si discute non soltanto sulle cifre e sulla durata dell'accordo, ma anche sull'incidenza che il tecnico potrà e dovrà avere nelle scelte di mercato della Juve.

In alto, sotto la testata, un allenatore che, invece, dall'Italia potrebbe andare via. Si tratta di Massimiliano Allegri, tornato al Milan in questa stagione ma tentato dalla chiamata del Real Madrid. Come condizioni per il sì a Florentino Pérez, Presidente delle 'Merengues', avrebbe messo il ritorno di Luka Modrić come collaboratore tecnico e l'acquisto di Adrien Rabiot per il centrocampo.

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, suona la carica ai suoi ragazzi in vista della partita in casa del Napoli di Antonio Conte, che aprirà la 28^ giornata di Serie A, il tutto mentre Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, punta a convocare Marco Verratti per i playoffMondiali di fine mese.

Succede di tutto in Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia: allo stadio 'Olimpico' è 2-2, con due volte in vantaggio i padroni di casa (reti di Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia) e due volte il pareggio degli ospiti (Mario Pašalić e Yunus Musah). Al ritorno si deciderà chi passerà in finale.

