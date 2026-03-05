Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pavlovic: ‘Leao ha detto la cosa giusta: derby da vita o morte'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto con un'intervista in esclusiva a Strahinja Pavlović, difensore del Milan, che parla dell'imminente derby di Milano contro l'Inter e non soltanto. Come Rafael Leão, anche il serbo pensa che il derby sia una partita da 'vita o morte'. Poi ringrazia Massimiliano Allegri per averlo migliorato molto.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 marzo 2026

Sarà una stracittadina - anche - all'insegna dell'equilibrio e della sostenibilità, visto che sia il Milan sia l'Inter hanno i conti in ordine. In alto, sotto la testata, si parla del difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, il quale sarà regolarmente convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, per i playoffMondiali.

Spazio, poi, alle mosse di mercato della Juventus, che punta Bernardo Silva e Sandro Tonali per la stagione 2026-2027 e al botta e risposta tra Lazio e Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia: un bel 2-2 tra biancocelesti e nerazzurri, con l'esito finale sulla qualificazione alla finale della competizione rinviata alla gara di ritorno.

