Sarà una stracittadina - anche - all'insegna dell'equilibrio e della sostenibilità, visto che sia il Milan sia l'Inter hanno i conti in ordine. In alto, sotto la testata, si parla del difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, il quale sarà regolarmente convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, per i playoffMondiali.
Spazio, poi, alle mosse di mercato della Juventus, che punta Bernardo Silva e Sandro Tonali per la stagione 2026-2027 e al botta e risposta tra Lazio e Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia: un bel 2-2 tra biancocelesti e nerazzurri, con l'esito finale sulla qualificazione alla finale della competizione rinviata alla gara di ritorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA