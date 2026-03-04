Come riferito dal Corriere dello Sport, la rete realizzata a Cremona che ha consentito al Milan di conquistare 3 punti pesantissimi, fotografa in modo perfetto il suo momento: 9 reti in campionato in 20 presenze stagionali: la media dice una rete ogni due partite, esultando ogni 150 minuti. Numeri molto positivi, assolutamente migliori rispetto allo scorso anno durante la gestione Fonseca-Conceicao: 8 reti in 34 presenze.
Ma il dato che pesa davvero è quello legato alla storia rossonera: Leao è, infatti, il 15esimo miglior marcatore del Milan con 80 reti in 282 presenze. Negli ultimi 20 anni è stato l'unico calciatore in grado di andare sempre in doppia cifra durante ogni stagione calcistica: prima di lui, soltanto Andrij Shevchenko ci era riuscito.
Se si butta un occhio anche sugli assist, il numero 10 rossonero è nella top 3 di sempre: Leao segna un gol o fa un assist ai compagni ogni 0,67 minuti di gioco, avendo la stessa media di Ricardo Kakà, poco dietro a Gullit, Savicevic e Weah.
