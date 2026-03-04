Ma il dato che pesa davvero è quello legato alla storia rossonera: Leao è, infatti, il 15esimo miglior marcatore del Milan con 80 reti in 282 presenze. Negli ultimi 20 anni è stato l'unico calciatore in grado di andare sempre in doppia cifra durante ogni stagione calcistica: prima di lui, soltanto Andrij Shevchenko ci era riuscito.