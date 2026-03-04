Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Leao tra critiche e numeri: il portoghese segue le orme di Shevchenko

RASSEGNA STAMPA

Leao tra critiche e numeri: il portoghese segue le orme di Shevchenko

Leao tra critiche e numeri: il portoghese segue le orme di Shevchenko
Le voci che accompagnano da sempre la carriera di Rafael Leao non smetteranno mai, eppure ha un dato in comune con Shevchenko...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le voci che accompagnano da sempre la carriera di Rafael Leao non smetteranno mai. Si parlerà di ciò che poteva essere ma non è stato, oppure di cosa poteva far meglio. Attorno al numero 10 del Milan ci sono sempre stati degli scetticissimi e una grandissima forma di pretesa.

Milan, Leao come Shevchenko

—  

Per diversi anni è stato esaltato grazie alle sue giocate strabilianti, basti a pensare alla stagione dello scudetto, ma è anche stato spesso criticato per la sua mancanza di continuità e per i pochi gol segnati. Ad oggi, guadando anche il nuovo ruolo affidatogli da Allegri, il portoghese segna, ma viene criticato perchè meno strabiliante rispetto agli anni passati.

LEGGI ANCHE

Come riferito dal Corriere dello Sport, la rete realizzata a Cremona che ha consentito al Milan di conquistare 3 punti pesantissimi, fotografa in modo perfetto il suo momento: 9 reti in campionato in 20 presenze stagionali: la media dice una rete ogni due partite, esultando ogni 150 minuti. Numeri molto positivi, assolutamente migliori rispetto allo scorso anno durante la gestione Fonseca-Conceicao: 8 reti in 34 presenze.

Ma il dato che pesa davvero è quello legato alla storia rossonera: Leao è, infatti, il 15esimo miglior marcatore del Milan con 80 reti in 282 presenze. Negli ultimi 20 anni è stato l'unico calciatore in grado di andare sempre in doppia cifra durante ogni stagione calcistica: prima di lui, soltanto Andrij Shevchenko ci era riuscito.

LEGGI ANCHE: Milan, Furlani e Tare agli opposti: sovrapposizioni evidenti sul mercato. E Allegri … >>>

Se si butta un occhio anche sugli assist, il numero 10 rossonero è nella top 3 di sempre: Leao segna un gol o fa un assist ai compagni ogni 0,67 minuti di gioco, avendo la stessa media di Ricardo Kakà, poco dietro a Gullit, Savicevic e Weah.

Leggi anche
Sacchi è convinto: “L’Inter si è risparmiata a Como in vista del derby contro il...
Milan, Furlani e Tare agli opposti: sovrapposizioni evidenti sul mercato. E Allegri …

© RIPRODUZIONE RISERVATA