Milan, Sacchi non ha dubbi: 'L'Inter ha lo scudetto in tasca'

“L’Inter ha lo scudetto praticamente in tasca e soltanto se si addormenta può perderlo (ha dieci punti di vantaggio sul Milan). È una formazione che fa della solidità e delle verticalizzazioni i punti di forza. La solidità, specialmente in fase di non possesso si è vista, anche se il Como un paio di volte ha spaventato il portiere Martinez, ma le verticalizzazioni sono completamente mancate".