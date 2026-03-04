Milan, Sacchi non ha dubbi: 'L'Inter ha lo scudetto in tasca'

“L’Inter ha lo scudetto praticamente in tasca e soltanto se si addormenta può perderlo (ha dieci punti di vantaggio sul Milan). È una formazione che fa della solidità e delle verticalizzazioni i punti di forza. La solidità, specialmente in fase di non possesso si è vista, anche se il Como un paio di volte ha spaventato il portiere Martinez, ma le verticalizzazioni sono completamente mancate".
"Per essere positivi, mettiamola così: Como e Inter si sono risparmiati in vista del ritorno, soprattutto i nerazzurri che domenica sera sono attesi dal derby di San Siro, quando il Milan avrà l’ultima carta da giocare per complicare i piani di Chivu”.
