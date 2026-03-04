Milan, Sacchi non ha dubbi: 'L'Inter ha lo scudetto in tasca'

Pianeta Milan
Sacchi è convinto: “L’Inter si è risparmiata a Como in vista del derby contro il Milan”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan nei primi anni della presidenza di Silvio Berlusconi, commenta il pareggio tra Como e Inter sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport'
Contro il Como, si è vista un'Inter giocare con il freno a mano tirato. Chivu ha optato per un ampio turnover, facendo riposare alcuni dei giocatori più importanti (Dimarco, Thuram, Akanji, Barella) in vista del derby contro il Milan, in calendario domenica 8 marzo alle 20:45.

Milan-Inter, il commento di Sacchi

In merito a questa scelta si è espresso anche Arrigo Sacchi sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, il commento dell'ex allenatore del Milan su Como-Inter nella settimana del Derby della Madonnina.

L’Inter ha lo scudetto praticamente in tasca e soltanto se si addormenta può perderlo (ha dieci punti di vantaggio sul Milan). È una formazione che fa della solidità e delle verticalizzazioni i punti di forza. La solidità, specialmente in fase di non possesso si è vista, anche se il Como un paio di volte ha spaventato il portiere Martinez, ma le verticalizzazioni sono completamente mancate".

"Per essere positivi, mettiamola così: Como e Inter si sono risparmiati in vista del ritorno, soprattutto i nerazzurri che domenica sera sono attesi dal derby di San Siro, quando il Milan avrà l’ultima carta da giocare per complicare i piani di Chivu”.

