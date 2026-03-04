Domenica 8 marzo , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' il derby tra il Milan di Massimiliano Allegri e l' Inter di Cristian Chivu , con le due squadre - rispettivamente al secondo e primo posto nella classifica di Serie A - distanziate di 10 punti in favore dei nerazzurri. Questo big match della 28^ giornata potrebbe riaprire i giochi per lo Scudetto in caso di vittoria del Diavolo oppure chiuderlo qualora vincesse, invece, la seconda squadra di Milano .

Il Milan, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, sarà sicuramente privo di Matteo Gabbia per la stracittadina. Il difensore rossonero, classe 1999, è stato operato ieri a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale e resterà fuori un mese. Al suo posto, nel cuore della retroguardia rossonera, giocherà titolare Koni De Winter. Il 'CorSera', però, ha aggiunto come, per Allegri, giungano notizie positive sul fronte Davide Bartesaghi.