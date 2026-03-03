Niente Derby per Matteo Gabbia: il difensore è stato operato oggi per un'ernia. Ecco come sta e quanto durerà il recupero dall'infortunio

Niente derby per un giocatore molto importante per la difesa del Milan: secondo quanto appreso da Pianeta Milan nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale . L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore rossonero sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Quanto starà fermo? I tempi di recupero sono stimati in circa un mese. Un problema non da poco conto per Allegri: almeno un mese di stagione senza un giocatore cruciale per la sua difesa. Al momento in rosa sono disponibili De Winter, Tomori, Pavlovic e Odogu come centrali di ruolo. Bartesaghi (non al meglio) potrebbe giocare come braccetto di sinistra come soluzione d'emergenza, ma non è certo la notizia che i tifosi voleva sentire prima del derby e prima della fase cruciale della stagione. Vedremo se nelle prossime partite Allegri schiererà anche Odogu, visto pochissimo in Serie A (solo 4 minuti in campionato).