Verso il derby tra Milan e Inter: per i rossoneri da gestire alcuni infortuni come quello di Gabbia e Bartesaghi. Ecco le ultime novità da Pazzidifanta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come riportato dal sito Pazzidifanta nell'allenamento odierno del Milan non era presente il difensore Matteo Gabbia che non ha giocato contro il Parma e contro la Cremonese. Il difensore non avrebbe ancora smaltito del tutto il problema alla coscia destra e difficilmente dovrebbe recuperare per il derby di domenica sera contro l'Inter.

Se non dovesse recuperare in tempo al suo posto dovrebbe giocare ancora De Winter con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. Gli esami strumentali effettuati da Davide Bartesaghi hanno escluso lesioni dopo il problema al flessore avuto a pochi minuti dalla fine di Cremonese-Milan. Secondo il sito la sua presenza nel derby non sarebbe ancora certa: le condizioni dell'esterno dovrebbero essere valutate giorno dopo giorno. Da capire anche se Fullkrug e Gimenez saranno della partita. Il tedesco non era al meglio dopo la partita di Cremona, mentre il messicano dovrebbe tornare al lavoro dopo il lungo percorso riabilitativo post operazione alla caviglia dello scorso dicembre.

