Nella mattinata di oggi, Matteo Gabbia e Niclas Füllkrug - come scritto da Di Marzio - si stanno allenando per provare a recuperare e essere a disposizione di Allegri. In giornata, poi, verranno valutate anche le condizioni di Davide Bartesaghi, uscito dal campo al minuto 89 del match contro la squadra di Davide Nicola. Infine, valutazioni anche per Santiago Giménez che avrà un consulto medico per stabilire quali saranno i tempi di recupero.