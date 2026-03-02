Pianeta Milan
Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro' si giocherà il derby contro l'Inter e il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova, come spesso accaduto in questa stagione, a fare la conta con troppi infortunati. Il punto di Gianluca Di Marzio
Daniele Triolo Redattore 

Archiviata la vittoria esterna (0-2) sul campo della Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato il lavoro di preparazione in vista del derby di Milano contro l'Inter, in programma domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati rossoneri in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

Spesso, nel corso di questa stagione, il Milan di Allegri ha dovuto rinunciare a tanti calciatori infortunati e, in vista del derby della Madonnina, si spera che qualcuno possa rientrare. Ovviamente, non Ruben Loftus-Cheek, che, dopo l'operazione alla faccia, dovrà stare fermo fino a fine aprile. Ci sono, però, quattro giocatori del Milan infortunati ancora incerti se potranno prendere parte o meno alla stracittadina contro i nerazzurri.

Nella mattinata di oggi, Matteo Gabbia e Niclas Füllkrug - come scritto da Di Marzio - si stanno allenando per provare a recuperare e essere a disposizione di Allegri. In giornata, poi, verranno valutate anche le condizioni di Davide Bartesaghi, uscito dal campo al minuto 89 del match contro la squadra di Davide Nicola. Infine, valutazioni anche per Santiago Giménez che avrà un consulto medico per stabilire quali saranno i tempi di recupero.

