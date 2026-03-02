Calciomercato Milan, le ultime news dal Brasile su André — Il restante 30% del cartellino è in mano allo stesso André che, però, aveva già fatto intendere di rinunciare alla sua parte pur di favorire il suo trasferimento in rossonero. Cosa è successo? Le proteste dei tifosi per l'operazione di calciomercato messa in piedi dal club e il disappunto espresso dall'allenatore del 'Timão', Dorival Júnior, che avrebbe minacciato di lasciare la squadra in caso di cessione di André, hanno allarmato il Presidente Osmar Stábile.

Il quale, secondo il giornalista Nicola, avrebbe preso la situazione in mano e - nonostante i documenti firmati da tutti i soggetti coinvolti - per nome del Corinthians ha deciso di respingere l'assalto del Milan al suo gioiello. Oggi dovrebbe comunicarlo direttamente al club di Via Aldo Rossi. André-Milan, dunque, un affare sfumato? Non del tutto. Perché Stábile sarebbe ancora propenso a cederlo al Diavolo.

A patto, però, che si verifichino due condizioni, le sue: la prima è che il Milan alzi l'offerta, che personalmente ritiene insufficiente. La seconda è che il Milan lasci il giocatore a disposizione del Corinthians fino alla fine della stagione in corso in Brasile, ovvero fino al 31 dicembre di quest'anno. Con il Milan che, a quel punto, dovrebbe rinviare il suo arrivo al calciomercato invernale 2027. Come andrà a finire? La possibilità che il Diavolo si rivolga alla FIFA per far valere i suoi diritti è più che mai viva.