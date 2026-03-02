Pianeta Milan
Milan, retroscena di calciomercato su De Winter: “Lo volevano a gennaio, ma Allegri …”

Koni De Winter, difensore belga classe 2002, trasferitosi dal Genoa al Milan nel calciomercato estivo 2025 per 20 milioni di euro, si sta imponendo sempre di più nella retroguardia dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Un retroscena interessante
Quando il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha venduto Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, bonus inclusi (35 più 5), ha pensato di sostituirlo con Koni De Winter. Il difensore centrale belga, classe 2002, cresciuto nella Juventus, è arrivato in rossonero dal Genoa per 25 milioni di euro, sempre bonus inclusi (25 più 5).

De Winter è stato artefice di una prima parte di stagione tutto sommato negativa. Colpa, più che altro, di un ambientamento durato qualche mese e qualche episodio sfortunato sul terreno di gioco. Basti pensare, per esempio, al rigore procurato per fallo di mano in Milan-Pisa 2-2 di campionato o alla doppietta presa in faccia da Rasmus Højlund in Napoli-Milan 2-0 di Supercoppa Italiana.

Calciomercato Milan, quello che non sapevi su De Winter

Nel 2026, però, è tutto un altro De Winter. Il numero 5 rossonero ha trovato continuità sul terreno di gioco e, soprattutto, ha raggiunto un elevato standard di rendimento. Tanto che per il tecnico Massimiliano Allegri, colui che lo aveva fatto debuttare giovanissimo nella Juve, oggi è un co-titolare.

In questo periodo, De Winter ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Diavolo in Roma-Milan 1-1 e neutralizzato una serie di pericolosi avversari. Il club non è mai stato incerto delle sue qualità, così come l'allenatore. Lo si evince dal retroscena di calciomercato su di lui portato alla luce in mattinata, con un post pubblicato sul popolare social network 'X', dal giornalista Nicolo Schirà.

"Dietro le quinte - Il Milan è molto soddisfatto delle ultime prestazioni di Koni De Winter. Lui è stato avvicinato da due club di Premier League a gennaio, ma Max Allegri ha spinto per tenerlo perché era convinto della sua esplosione". Il tecnico livornese, anche questa volta, ci ha visto giusto e De Winter può diventare un tassello su cui costruire il Milan del futuro.

Finora, in stagione, l'ex Genoa, Empoli e Juventus ha giocato 22 partite tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, segnato un gol e fornito un assist in 1.525' sul terreno di gioco. Un minutaggio destinato, però, ad aumentare nelle partite che rimangono da qui fino al termine del campionato.

