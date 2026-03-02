Calciomercato Milan, quello che non sapevi su De Winter — Nel 2026, però, è tutto un altro De Winter. Il numero 5 rossonero ha trovato continuità sul terreno di gioco e, soprattutto, ha raggiunto un elevato standard di rendimento. Tanto che per il tecnico Massimiliano Allegri, colui che lo aveva fatto debuttare giovanissimo nella Juve, oggi è un co-titolare.

In questo periodo, De Winter ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Diavolo in Roma-Milan 1-1 e neutralizzato una serie di pericolosi avversari. Il club non è mai stato incerto delle sue qualità, così come l'allenatore. Lo si evince dal retroscena di calciomercato su di lui portato alla luce in mattinata, con un post pubblicato sul popolare social network 'X', dal giornalista Nicolo Schirà.

"Dietro le quinte - Il Milan è molto soddisfatto delle ultime prestazioni di Koni De Winter. Lui è stato avvicinato da due club di Premier League a gennaio, ma Max Allegri ha spinto per tenerlo perché era convinto della sua esplosione". Il tecnico livornese, anche questa volta, ci ha visto giusto e De Winter può diventare un tassello su cui costruire il Milan del futuro.

Finora, in stagione, l'ex Genoa, Empoli e Juventus ha giocato 22 partite tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, segnato un gol e fornito un assist in 1.525' sul terreno di gioco. Un minutaggio destinato, però, ad aumentare nelle partite che rimangono da qui fino al termine del campionato.