Quando sembrava a posto, è arrivata la retromarcia del Presidente del 'Timão', Osmar Stábile. Il quale, a quanto pare, ora si rifiuterebbe di firmare la cessione del giocatore. Il Milan, però, ha sottolineato la 'rosea', avrebbe già in mano le carte siglate dall'ufficio legale del Corinthinas che confermerebbe gli accordi raggiunti e pattuiti.
Bastano come conferma del trasferimento a partire dal prossimo 1° luglio, alla riapertura del calciomercato in Italia? I rossoneri pensano di sì e, pertanto, potrebbero rivolgersi alla FIFA per far valere i propri diritti. Vedremo cosa succederà in questi giorni. In questa stagione, con i bianconeri allenati da Dorival Júnior, André ha finora giocato 12 partite tra campionato e coppe nazionali e segnato 2 gol.
