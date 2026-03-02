Pianeta Milan
Calciomercato, il Milan potrebbe rivolgersi alla FIFA per prendere André: la situazione
Il Milan ha messo le mani, per il prossimo calciomercato estivo, su André, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians. Ma l'affare si è complicato improvvisamente: ecco il motivo e come potrebbero agire adesso i rossoneri
È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André, al Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione.

Calciomercato Milan, il punto della situazione su André del Corinthians

Milan e Corinthians, di fatto, hanno trovato l'accordo sulle cifre per il cartellino del giocatore: 15 milioni di euro più 2 di bonus. Trovata la quadratura del cerchio anche sui dettagli: il 20% di un'eventuale, futura rivendita finirebbe nelle casse della società di San Paolo.

Quando sembrava a posto, è arrivata la retromarcia del Presidente del 'Timão', Osmar Stábile. Il quale, a quanto pare, ora si rifiuterebbe di firmare la cessione del giocatore. Il Milan, però, ha sottolineato la 'rosea', avrebbe già in mano le carte siglate dall'ufficio legale del Corinthinas che confermerebbe gli accordi raggiunti e pattuiti.

Bastano come conferma del trasferimento a partire dal prossimo 1° luglio, alla riapertura del calciomercato in Italia? I rossoneri pensano di sì e, pertanto, potrebbero rivolgersi alla FIFA per far valere i propri diritti. Vedremo cosa succederà in questi giorni. In questa stagione, con i bianconeri allenati da Dorival Júnior, André ha finora giocato 12 partite tra campionato e coppe nazionali e segnato 2 gol.

