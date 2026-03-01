Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbe cercare il grande investimento in attacco. A gennaio non è arrivato Mateta e Allegri ha ancora bisogno di una vera prima punta. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Jackson del Chelsea . Il Bayern Monaco ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e non verserà i 67 milioni di euro concordati a inizio stagione. I 'Blues' intendono cedere nuovamente Jackson in prestito, con riscatto condizionato. Per il Milan potrebbe essere un'occasione d'oro di calciomercato.

Vediamo cosa sta facendo Jackson in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 15 partite di Bundesliga ha segnato 3 gol con 0 assist. In Champions League 6 presenze con 2 gol e 1 assist. Poco spazio, ma fiuto del gol che non manca. Età perfetta ottima per un giocatore già esperto (classe 2001). Il prezzo? Al momento il suo valore di mercato sarebbe di circa 45 milioni di euro. Ultimo dettaglio da valutare lo stipendio: secondo aiscore.com sarebbe di circa 7,5 milioni a stagione. Una cifra che il Milan potrebbe raggiungere con i bonus.