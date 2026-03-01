Guirassy il colpo giusto in attacco per il Milan? Numeri, costo e stipendio

Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva. Questo perché al momento Gimenez è ai box e Nkunku e Fullkrug non hanno dato garanzie a Massimiliano Allegri. Mancano ancora parecchi mesi, ma iniziano già a circolare parecchi nomi. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Guirassy del Borussia Dortmund. L'attaccante sarebbe in pole secondo quanto riportato da la rosea. Il giocatore vorrebbe cambiare aria nella prossima stagione.
Calciomercato Milan, mancano ancora mesi all'estate, ma si parla già dell'attacco rossonero. Ecco il profilo di Guirassy del Borussia Dortmund. Numeri, costo e stipendio
Vediamo cosa sta facendo Guirassy in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 22 partite di Bundesliga ha segnato 11 gol con 2 assist. In Champions League 10 presenze con 4 gol e 4 assist. Numeri molto importanti. Vanno poi valutate l'età già abbastanza alta (classe 1996) e il prezzo. C'è una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Ultimo dettaglio da valutare lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di 5 milioni di euro a stagione, praticamente al limite massimo per il Milan.
