Guirassy il colpo giusto in attacco per il Milan? Numeri, costo e stipendio

Calciomercato Milan , i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva. Questo perché al momento Gimenez è ai box e Nkunku e Fullkrug non hanno dato garanzie a Massimiliano Allegri. Mancano ancora parecchi mesi, ma iniziano già a circolare parecchi nomi. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Guirassy del Borussia Dortmund . L'attaccante sarebbe in pole secondo quanto riportato da la rosea. Il giocatore vorrebbe cambiare aria nella prossima stagione.

Vediamo cosa sta facendo Guirassy in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 22 partite di Bundesliga ha segnato 11 gol con 2 assist. In Champions League 10 presenze con 4 gol e 4 assist. Numeri molto importanti. Vanno poi valutate l'età già abbastanza alta (classe 1996) e il prezzo. C'è una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Ultimo dettaglio da valutare lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di 5 milioni di euro a stagione, praticamente al limite massimo per il Milan.