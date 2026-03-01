Calciomercato Milan , i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva. A gennaio non è arrivato Mateta e il Diavolo non ha ancora trovato una prima punta affidabile. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Retegui dell'Al-Qadsiah . Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan che potrebbe aiutare la trattativa.

Vediamo cosa sta facendo Retegui in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 22 partite di Saudi Pro League ha segnato 12 gol con 0 assist. In King's Cup 2 presenze con 3 gol e 1 assist. Numeri comunque interessanti. Età perfetta per un calciatore che deve dare il suo impatto (classe 1999). Il prezzo? Al momento il suo valore di mercato sarebbe di circa 40 milioni di euro. Ultimo dettaglio da valutare lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di circa 20 milioni a stagione. Una cifra fuori mercato per il Milan.