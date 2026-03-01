Calciomercato, Fofana può lasciare il Milan a fine stagione: la situazione

In due anni con la maglia del Milan, Fofana ha collezionato 69 presenze, impreziosite da 2 gol e 10 assist. Nella stagione in corso, dopo un buon inizio, ha perso posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, diventando il quinto/sesto centrocampista in rosa. Nelle ultime otto partite di campionato è partito da titolare soltanto in due occasioni.