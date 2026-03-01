Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Fofana verso l’addio a fine stagione: decisiva la posizione di Allegri

Calciomercato, Fofana può lasciare il Milan a fine stagione: la situazione
Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, Fofana potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Ecco cosa sta succedendo
L'acquisto di André dal Corinthians costringerebbe il Milan a liberare un posto a centrocampo. Allegri ha le idee chiare e avrebbe  già individuato l'agnello sacrificale per la prossima sessione di calciomercato: un giocatore da tempo in fase di flessione.

Calciomercato Milan, Fofana ai saluti a fine stagione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Il centrocampista francese non è più centrale nei piani di Allegri che, da qualche partita a questa parte, gli preferisce altri calciatori. L'avventura dell'ex centrocampista del Monaco in rossonero potrebbe essere giunta al capolinea prima del previsto.

"Youssouf Fofana non è più centrale nei piani di Max Allegri, il Milan potrebbe cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato".

Il rendimento di Fofana

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". I dettagli

In due anni con la maglia del Milan, Fofana ha collezionato 69 presenze, impreziosite da 2 gol e 10 assist. Nella stagione in corso, dopo un buon inizio, ha perso posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, diventando il quinto/sesto centrocampista in rosa. Nelle ultime otto partite di campionato è partito da titolare soltanto in due occasioni.

