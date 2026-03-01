Calciomercato Milan, André in arrivo. Però c'è un problema

In questo caso si parla di offerta vincolante ('binding offer'), ovvero un atto formale che assume valore giuridico e che impegna le parti al rispetto di termini , cifre e condizioni concordate . Qualora il presidente Stabile decidesse di non sottoscrivere il trasferimento nei prossimi giorni, il Milan - che ha già raggiunto un'intesa quinquennale con il giovane centrocampista - starebbe valutando il ricorso alla FIFA per dirimere la controversia e sbloccare la situazione.

'ESPN' rivela poi alcuni dettagli sui costi per il trasferimento di André al Milan. I due club hanno concordato un accordo per una cifra totale pari a 17 milioni di euro (pagabili in tre rate) divisi in questo modo: 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Questo equivale al 70% del cartellino del brasiliano, vale a dire la quota che appartiene esclusivamente al Corinthians. La quota residua del 30% dei diritti è nelle mani del calciatore, che ha dato la propria disponibilità a rinunciare alla somma pur di velocizzare l'iter e volare quanto prima in Italia per sostenere le visite mediche. Come ricorda 'ESPN', il passaggio a titolo definitivo, però, sarà formalizzato soltanto al termine della Coppa del Mondo in programma questa estate.