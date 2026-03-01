Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ESPN rivela: “Possibile ricorso alla FIFA per André”. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ESPN rivela: “Possibile ricorso alla FIFA per André”. I dettagli

Calciomercato Milan, André in arrivo. Però c'è un problema
Arrivano importanti dettagli da 'ESPN' sull'affare tra Milan e Corinthians per Andrè. Possibile intoppo alla trattativa di calciomercato?
Redazione

Emergono dettagli per la trattativa tra Milan e Corinthians per il centrocampista brasiliano André. Come svelato ieri sera, il club rossonero sarebbe a un passo dal mediano classe 2006 in forza alla squadra brasiliana. Ma la trattativa non sarebbe ancora chiuso del tutto.

Calciomercato Milan, dettagli sulla trattativa per André

—  

Lo ha ammesso anche nelle ultime ore il direttore sportivo del Corinthians Marcelo Paz ai microfoni di 'ESPN'. "C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus". Quello che manca per la conclusione dell'affare è la firma del Presidente Osmar Stabile, ma l'affare potrebbe andare in porto anche senza la firma di quest'ultimo. 'ESPN' spiega che il Milan è tutelato grazie allo scambio delle bozze del contratto. E sottolinea che gran parte dei documenti sono già stati firmati dall'ufficio legale del Corinthians.

LEGGI ANCHE

In questo caso si parla di offerta vincolante ('binding offer'), ovvero un atto formale che assume valore giuridico e che impegna le parti al rispetto di termini, cifre e condizioni concordate. Qualora il presidente Stabile decidesse di non sottoscrivere il trasferimento nei prossimi giorni, il Milan - che ha già raggiunto un'intesa quinquennale con il giovane centrocampista - starebbe valutando il ricorso alla FIFA per dirimere la controversia e sbloccare la situazione.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri secondo 'PianetaMilan'

'ESPN' rivela poi alcuni dettagli sui costi per il trasferimento di André al Milan. I due club hanno concordato un accordo per una cifra totale pari a 17 milioni di euro (pagabili in tre rate) divisi in questo modo: 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Questo equivale al 70% del cartellino del brasiliano, vale a dire la quota che appartiene esclusivamente al Corinthians. La quota residua del 30% dei diritti è nelle mani del calciatore, che ha dato la propria disponibilità a rinunciare alla somma pur di velocizzare l'iter e volare quanto prima in Italia per sostenere le visite mediche. Come ricorda 'ESPN', il passaggio a titolo definitivo, però, sarà formalizzato soltanto al termine della Coppa del Mondo in programma questa estate.

Leggi anche
Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: “André deve maturare se vuole giocare in...
Calciomercato, DS Corinthians: “C’è un’offerta dal Milan per André, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA