Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, DS Corinthians: “C’è un’offerta dal Milan per André, ma l’affare non è ancora chiuso”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, DS Corinthians: “C’è un’offerta dal Milan per André, ma l’affare non è ancora chiuso”

Calciomercato Milan, il DS del Corinthians parla di André: 'C'è un'offerta'
Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians si è espresso sul futuro di André, obiettivo di mercato del Milan, ai microfoni di ESPN. Vediamo le sue parole
Redazione PM

Come anticipato da ESPN, il Milan è vicino ad André, centrocampista brasiliano del Corinthians. La trattativa è in fase avanzata, mancano solo gli ultimi dettagli, poi le visite mediche e l'ufficialità. L'idea, nata da Geoffrey Moncada e dal suo gruppo scouting, sta diventando realtà.

Calciomercato Milan, il DS del Corinthians su André

—  

In merito alla trattativa per portare André Luiz Santos Diaz al Milan si è espresso anche Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate in conferenza stampa ai microfoni di ESPN.

LEGGI ANCHE

"C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scambio in vista? Si tenta il super colpo sulle fasce >>>

Se André potrebbe valere di più? "Sì, ma potrebbe anche valere di meno. È una decisione difficile da prendere. Questi sono i numeri. Non c'è una vendita, ma questa trattativa è possibile. Spero che la gente capisca. Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori. Questo è stato chiaro fin dal mio primo giorno qui. Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni. La vendita è definitiva? No! Verrà presa una decisione, e qualunque decisione prenda il presidente, io sarò al suo fianco".

Leggi anche
Calciomercato Milan, novità dall’Inghilterra su Maguire: il Diavolo resta alla finestra
Pulisic e il rinnovo: rapporti buoni con il Milan. Ecco cosa potrebbe servire

© RIPRODUZIONE RISERVATA