Pulisic dovrebbe giocare titolare contro la Cremonese tra poche ore. L'attaccante del Milan è alla ricerca del gol che manca da molto tempo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'assenza del gol di Pulisic non avrebbe nulla a che fare con il possibile rinnovo di contratto . L'attaccante starebbe bene a Milano e sarebbe coinvolto nel progetto. Pulisic si sentirebbe apprezzato e stimato dai compagni all'interno dello spogliatoio rossonero.

Se lo scorso anno non è arrivata la firma sul rinnovo, sarebbe perché in quel momento Christian non lo riteneva una priorità, alla luce del momento non facile che la squadra stava attraversando. Il dialogo tra le parti secondo la rosea non sarebbe mai stato interrotto e i rapporti sarebbero buoni. Secondo il quotidiano tutti potrebbe andare a posto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ricordiamo che il contratto di Pulisic scade nel 2027, ma il Milan ha un'opzione da potere attivare anche per la stagione successiva.