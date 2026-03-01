Cremonese-Milan , il Diavolo deve cercare di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Parma che ha messo fine ai risultati utili consecutivi in campionato che partirono proprio dopo la sconfitta alla prima giornata contro la squadra di Davide Nicola. I rossoneri in questa stagione stanno facendo molta fatica a fare punti contro le cosiddette piccole: con il Lecce 6 punti su 6, contro il Pisa 4 punti, contro il Parma solo 1, contro il Verona per ora 3 punti, contro il Sassuolo al momento 1, così come contro il Genoa e contro la Cremonese al momento zero. Come mai tutta questa fatica? Cosa potrebbe fare Allegri per cambiare in trend in questo finale di stagione?

Cremonese-Milan, cosa fare contro le piccole?

Un modo diverso di giocare si è già visto contro il Parma a dire la verità: il Milan ha pressato molto alto cercando di recuperare il pallone appena perso e ci è anche riuscito con molta foga e organizzazione da questo punto di vista. Il problema resta che la squadra non è riuscita a creare pericoli importanti alla difesa solidissima messa in campo da Cuesta. Il Milan ha faticato di recente anche contro il Pisa, riuscendo a vincere solo grazie a un colpo di classe infinita di Modric, ma anche in quel caso il Diavolo faticò a trovare spazi.