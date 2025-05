Calciomercato Milan, rinnovo Pulisic: il diavolo attende, il giocatore vuole garanzie

In particolare, l'ex Chelsea vorrebbe avere maggiore chiarezza in merito alle figure chiave che guideranno il progetto tecnico rossonero, con le incertezze legate alla nomina del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore che inevitabilmente influenzano le sue valutazioni. Pulisic, protagonista di una stagione positiva con la maglia del Milan, sembra intenzionato a legare il proprio futuro a un progetto ambizioso e ben definito.

La richiesta di tempo da parte del giocatore non implica necessariamente una rottura definitiva con il club, ma evidenzia la sua cautela nel prendere una decisione così importante per la sua carriera. Il Milan, dal canto suo, dovrà fornire risposte concrete alle domande di Pulisic, delineando con chiarezza la propria strategia per la prossima stagione per convincere l'americano a sposare nuovamente la causa rossonera. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Pulisic continuerà a vestire la maglia del Milan.