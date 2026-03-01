Pianeta Milan
Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: "André deve maturare se vuole giocare in Europa"

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: “André deve maturare se vuole giocare in Europa”

Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: 'André deve ancora maturare'
Dorival Junior, allenatore del Corinthians ha parlato della possibile cessione di André al Milan nel post partita della sfida di Campionato Paulista contro il Novorizontino
Il Milan è pronto a chiudere per André Luiz Santos Dias, centrocampista classe 2006, attualmente in forza al Corinthians. Come riportato da ESPN, il club rossonero vuole anticipare la concorrenza per il giocatore ed è vicino all'accordo con il club brasiliano.

Calciomercato Milan, le parole dell'allenatore del Corinthians sul futuro di André

In merito al futuro di André si è espresso anche Dorival Junior, allenatore del Corinthians. Vediamo, di seguito, le sue parole rilasciate al termine della sfida di Campionato Paulista contro il Novorizontino.

"Ho dato la mia opinione al presidente e lui la conosce già da molto tempo. Non voglio venire qui per, a ogni momento, rifondare la squadra. Sono venuto qui per vincere titoli. Se un giocatore di questo livello ha questo valore dopo solo 8/9 partite giocate è perché vale molto di più sul mercato. Come gestore, ha la necessità di una vendita, ma il Corinthians deve segnalare al mercato che venderà alle proprie condizioni".

"Vendi, con tre giorni per contrattare, contratti con chi? Pensano che troveremo un altro André dentro al Terrão? Non ne abbiamo. Tutti hanno visto la sua qualità. Lui deve rimanere per maturare, dare ritorno tecnico al Corinthians. E in quel momento potrà fornire ritorno finanziario. Deve maturare se vuole giocare in Europa, altrimenti rischia di sbattere e tornare indietro. Il Corinthians deve vendere quando vuole vendere".

