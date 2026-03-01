Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: 'André deve ancora maturare'

"Ho dato la mia opinione al presidente e lui la conosce già da molto tempo. Non voglio venire qui per, a ogni momento, rifondare la squadra. Sono venuto qui per vincere titoli. Se un giocatore di questo livello ha questo valore dopo solo 8/9 partite giocate è perché vale molto di più sul mercato. Come gestore, ha la necessità di una vendita, ma il Corinthians deve segnalare al mercato che venderà alle proprie condizioni".
"Vendi, con tre giorni per contrattare, contratti con chi? Pensano che troveremo un altro André dentro al Terrão? Non ne abbiamo. Tutti hanno visto la sua qualità. Lui deve rimanere per maturare, dare ritorno tecnico al Corinthians. E in quel momento potrà fornire ritorno finanziario. Deve maturare se vuole giocare in Europa, altrimenti rischia di sbattere e tornare indietro. Il Corinthians deve vendere quando vuole vendere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA