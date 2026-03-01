Pianeta Milan
Il Milan punta Goretzka: il valore, i suoi numeri e lo stipendio (elevato)

Calciomercato Milan, in estate il Diavolo potrebbe pensare al colpo Leon Goretzka: il valore di mercato, il suo stipendio e i suoi numeri. La nostra analisi
Il Milan continua con la sua stagione alla ricerca di un posto nella prossima edizione dalla Champions League. Per farlo il Diavolo dovrà chiudere il campionato nei primi 4 posti. Con il ritorno nell'Europa che conta la dirigenza rossonera potrebbe puntare anche a colpi di calciomercato importanti. Occhio alle occasioni a parametro zero. Per il centrocampo rimane sempre la pista che porterebbe a Goretzka. Il tedesco è pronto a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione quando il suo contratto scadrà e il Milan sarebbe tra le squadre interessate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". I dettagli

Vediamo cosa sta facendo Goretzka in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il primo marzo): in 21 partite di Bundesliga ha segnato 2 gol con 0 assist. In Champions League 6 presenze con 0 gol e 0 assist. E' un giocatore ancora nel pieno dei suoi anni visto che è un classe '95 e visto anche il valore: il Milan lo prenderebbe a zero, ma al momento il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro. L'ostacolo più grande per il Milan resta lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di 9,5 milioni netti a stagione, fuori budget per il tetto dei rossoneri.

