Il Milan continua con la sua stagione alla ricerca di un posto nella prossima edizione dalla Champions League. Per farlo il Diavolo dovrà chiudere il campionato nei primi 4 posti. Con il ritorno nell'Europa che conta la dirigenza rossonera potrebbe puntare anche a colpi di calciomercato importanti. Occhio alle occasioni a parametro zero. Per il centrocampo rimane sempre la pista che porterebbe a Goretzka. Il tedesco è pronto a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione quando il suo contratto scadrà e il Milan sarebbe tra le squadre interessate.
Il Milan punta Goretzka: il valore, i suoi numeri e lo stipendio (elevato)
Calciomercato Milan, in estate il Diavolo potrebbe pensare al colpo Leon Goretzka: il valore di mercato, il suo stipendio e i suoi numeri. La nostra analisi
Vediamo cosa sta facendo Goretzka in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il primo marzo): in 21 partite di Bundesliga ha segnato 2 gol con 0 assist. In Champions League 6 presenze con 0 gol e 0 assist. E' un giocatore ancora nel pieno dei suoi anni visto che è un classe '95 e visto anche il valore: il Milan lo prenderebbe a zero, ma al momento il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro. L'ostacolo più grande per il Milan resta lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di 9,5 milioni netti a stagione, fuori budget per il tetto dei rossoneri.
