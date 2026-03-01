Il Milan punta Goretzka: il valore, i suoi numeri e lo stipendio (elevato)

Vediamo cosa sta facendo Goretzka in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il primo marzo): in 21 partite di Bundesliga ha segnato 2 gol con 0 assist. In Champions League 6 presenze con 0 gol e 0 assist. E' un giocatore ancora nel pieno dei suoi anni visto che è un classe '95 e visto anche il valore: il Milan lo prenderebbe a zero, ma al momento il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro. L'ostacolo più grande per il Milan resta lo stipendio: secondo Calcio e Finanza sarebbe di 9,5 milioni netti a stagione, fuori budget per il tetto dei rossoneri.