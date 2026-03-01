Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato. In arrivo il primo rinforzo per Massimiliano Allegri: come riportato in primis da ESPN Brasile il Diavolo sarebbe a un passo dal centrocampista del Corinthians André per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 17 milioni di euro . Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del club sottolineando però i desideri dell'allenatore rossonero. I dettagli su 'YouTube'.

"Il Milan ha preso il centrocampista brasiliano André. E' un centrocampista centrale. Costa 17 milioni di euro. Si dice che la trattiva si possa chiudere la prossima settimana. Manca ancora l'ok del presidente del Corinthians. Un giocatore tutto da scoprire. La mia speranza è che preso questo giocatore si vada poi sulle certezze. Al Milan ne servono 3 o 4. Da adesso andiamo sulle certezze, i veri desideri di Allegri. Le sue priorità sono due attaccanti forti, un centrocampista, un giocatore di fascia e un forte difensore".