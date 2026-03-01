Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pellegatti: “Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri”

CALCIOMERCATO MILAN

Pellegatti: “Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri”

Pellegatti: 'Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri'
Calciomercato Milan, in arrivo André. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del club sottolineando i desideri di Allegri. Ecco i dettagli dal video 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato. In arrivo il primo rinforzo per Massimiliano Allegri: come riportato in primis da ESPN Brasile il Diavolo sarebbe a un passo dal centrocampista del Corinthians André per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 17 milioni di euro. Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del club sottolineando però i desideri dell'allenatore rossonero. I dettagli su 'YouTube'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". I dettagli

"Il Milan ha preso il centrocampista brasiliano André. E' un centrocampista centrale. Costa 17 milioni di euro. Si dice che la trattiva si possa chiudere la prossima settimana. Manca ancora l'ok del presidente del Corinthians. Un giocatore tutto da scoprire. La mia speranza è che preso questo giocatore si vada poi sulle certezze. Al Milan ne servono 3 o 4. Da adesso andiamo sulle certezze, i veri desideri di Allegri. Le sue priorità sono due attaccanti forti, un centrocampista, un giocatore di fascia e un forte difensore".

Leggi anche
Retegui torna nel mirino del Milan. Ostacolo stipendio. Ecco i numeri e il prezzo
Il Milan punta Goretzka: il valore, i suoi numeri e lo stipendio (elevato)

© RIPRODUZIONE RISERVATA