Esattamente un mese fa si è conclusa la finestra invernale di calciomercato e sebbene manchino ancora tre mesi abbondanti alla riapertura (virtuale) di quella estiva, il Milan è già operativo. In Via Aldo Rossi hanno le idee ben chiare su come rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, rimasta in lotta per lo Scudetto fino a febbraio. Per l'anno venturo, con un Diavolo - si spera - di nuovo nell'Europa che conta, serviranno altri giocatori. Per rinforzare l'organico rossonero sia a livello quantitativo sia, soprattutto, qualitativo. PROSSIMA SCHEDA