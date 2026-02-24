Pianeta Milan
Milan, Loftus-Cheek e gli infortuni: il calvario del centrocampista rossonero non si ferma

Il trauma facciale è solo l'ultimo dei problemi di Loftus-Cheek da quando è al Milan: ecco tutti gli infortuni che hanno colpito l'inglese
Il trauma facciale rimediato in campo nella sfida contro il Parma di domenica pomeriggio è solo l'ultimo dei problemi fisici riscontrati da Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan. Il centrocampista inglese, arrivato in rossonero nel 2023, ha vissuto un vero e proprio 'calvario', fatto di diversi stop, non solo muscolari come si può pensare.

Sotto la guida di Pioli: l'annata migliore

Arrivato a Milano per circa 18,5 milioni di euro, l'ex centrocampista del Chelsea non era considerato ovviamente, un calciatore immune agli infortuni. Nonostante ciò, nella prima stagione in rossonero, il numero 8 ha collezionato numeri molto positivi: 40 presenze, 10 gol e ben 2 assist, saltando 8 partite a causa di infortuni agli adduttori e bicipite femorale. Dopo un inizio molto positivo, la sinfonia è decisamente cambiata.

Le ultime stagioni dell'inglese

Guardando le ultime due stagione, possiamo dire che sono state un po' problematiche. L'inglese ha avuto un problema agli adduttori che, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per quasi un mese. Poi la ricaduta e la lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box fino a metà marzo. Il rientro, poi, non è stato dei migliori: l'inglese è stato colpito da un'appendicite acuta che lo ha contrasto ad operarsi. Il risultato? Un altro mese lontano dal campo.

Durante il corso dell'attuale stagione, l'inglese ha avuto un affaticamento muscolare a metà ottobre circa, per poi avere un virus influenzale che lo ha costretto a disertare il match contro il Como. Ora, invece, l'infortunio più grande: trauma facciale, operazione e stop di ben 2 lunghi mesi.

 

