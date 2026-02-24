Le ultime stagioni dell'inglese

Guardando le ultime due stagione, possiamo dire che sono state un po' problematiche. L'inglese ha avuto un problema agli adduttori che, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per quasi un mese. Poi la ricaduta e la lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box fino a metà marzo. Il rientro, poi, non è stato dei migliori: l'inglese è stato colpito da un'appendicite acuta che lo ha contrasto ad operarsi. Il risultato? Un altro mese lontano dal campo.