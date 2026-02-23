Pianeta Milan
Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM News

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, che ha rimediato un serio infortunio ieri sera durante Milan-Parma a 'San Siro' si è sottoposto questa mattina ad una delicata operazione. Ecco com'è andato l'intervento dell'ex Chelsea
Ieri sera, al 7' di Milan-Parma, un'uscita alta di Edoardo Corvi, portiere ducale, in piena area di rigore, ha mandato k.o. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista della squadra di Massimiliano Allegri. Oltre alla beffa (niente, sacrosanto, penalty per il Diavolo), anche e soprattutto il danno per il numero 8 rossonero.

Milan, operazione riuscita per Loftus-Cheek dopo l'infortunio contro il Parma

Rimasto a terra qualche minuto, seppur senza mai perdere conoscenza, Loftus-Cheek è stato costretto, all'11', a lasciare il suo posto in campo ad Ardon Jashari. Trasportato in ospedale per accertamenti, a Loftus-Cheek è stata riscontrata la frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare.

Pertanto, questa mattina il giocatore si è sottoposto ad una delicata operazione:

"AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano.

L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".

