Spazio poi a Santiago Gimenez che è quasi arrivato alla fine del suo percorso riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre: la visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. Da capire quindi se Bartesaghi e l'attaccante messicano saranno disponibili o meno per il derby di domenica sera. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso. Ricordiamo che anche Fullkrug e Gabbia restano in dubbio (qui i dettagli). Sarebbero dei 'recuperi' cruciali per Massimiliano Allegri in una partita molto importante sia per il campionato, sia per la gara stessa visto che si tratta del derby di Milano.