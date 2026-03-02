Secondo Gazzetta.itSantiago Gimenez spererebbe di tornare tra i convocati di Allegri per il derby Milan-Inter di questa domenica. Possibilità che sarebbe comunque difficile secondo la rosea. Il messicano vorrebbe esserci a tutti costi, anche solo per la panchina. Nelle prossime ore il controllo che potrebbe essere decisivo. Secondo il quotidiano la punta avrebbe nelle ultime confidato a chi gli è vicino il desiderio e la sua determinazione nel tornare protagonista a San Siro. Il messicano crederebbe ancora nello Scudetto nonostante la distanza di dieci punti dall'Inter in testa alla classifica.
Gimenez non lascia, ma raddoppia. Punta il derby e vuole tenersi il Milan: i dettagli
Gimenez non lascia, ma raddoppia. Punta il derby e vuole tenersi il Milan: i dettagli
Milan, Gimenez potrebbe presto tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il messicano punta il derby e ha le idee chiare sul futuro. I dettagli da Gazzetta.it
Il giocatore avrebbe lavorato molti in questi mesi per recuperare, motivato anche dalla critiche arrivate contro di lui nella prima parte di stagione. Secondo la rosea persone vicine a Gimenez avrebbe confermato di come Allegri l’avrebbe sempre sostenuto, soprattutto nei momenti di difficoltà. L'attaccante stravedrebbe per l'allenatore e il suo modo di lavorare. Come sottolinea il quotidiano Gimenez ha sempre voluto il Milan e lo vuole ancora di più adesso. Il messicano vorrebbe restare in rossonero anche nella prossima stagione con zero paura della possibile concorrenza.
