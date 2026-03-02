Pianeta Milan
La moviola di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: buona la direzione di gara dell'arbitro Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia. L'analisi degli episodi
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio allo stadio 'Zini' di Cremona e terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri in virtù dei gol nel finale di Strahinja Pavlović (89') e Rafael Leão (94').

Ampia sufficienza, voto 6,5, per l'arbitro del match, il signor Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia, per aver "diretto con personalità, valutando bene gli episodi, e con il metro adottato che gli ha consentito di tenere in mano la partita". Massa, di fronte a contatti leggeri, ha lasciato correre e, come effetto, ha ottenuto una partita pulita, senza proteste da parte dei giocatori.

Giusto, secondo la moviola di Cremonese-Milan della 'rosea', convalidare il gol di Pavlović nel finale. Sul cross di Luka Modrić, dopo la spizzata aerea di Koni De Winter, il serbo tocca la palla prima con il naso e poi con la spalla. Il V.A.R., giustamente, conferma la decisione di campo del direttore di gara.

In precedenza, al 78', reciproca trattenuta tra un difensore della Cremonese e Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, che aveva chiesto il calcio di rigore. Giusto, anche in questo caso, lasciar proseguire. Infine, corretti i cartellini gialli comminati all'ex Filippo Terracciano e a Youssef Maleh.

