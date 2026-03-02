Giusto, secondo la moviola di Cremonese-Milan della 'rosea', convalidare il gol di Pavlović nel finale. Sul cross di Luka Modrić, dopo la spizzata aerea di Koni De Winter, il serbo tocca la palla prima con il naso e poi con la spalla. Il V.A.R., giustamente, conferma la decisione di campo del direttore di gara.
In precedenza, al 78', reciproca trattenuta tra un difensore della Cremonese e Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, che aveva chiesto il calcio di rigore. Giusto, anche in questo caso, lasciar proseguire. Infine, corretti i cartellini gialli comminati all'ex Filippo Terracciano e a Youssef Maleh.
