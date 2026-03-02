'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Cremonese-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio allo stadio 'Zini' di Cremona e terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri in virtù dei gol nel finale di Strahinja Pavlović ( 89' ) e Rafael Leão ( 94' ).

Moviola Cremonese-Milan 0-2, l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'

Ampia sufficienza, voto 6,5, per l'arbitro del match, il signor Davide Massa della Sezione A.I.A. di Imperia, per aver "diretto con personalità, valutando bene gli episodi, e con il metro adottato che gli ha consentito di tenere in mano la partita". Massa, di fronte a contatti leggeri, ha lasciato correre e, come effetto, ha ottenuto una partita pulita, senza proteste da parte dei giocatori.