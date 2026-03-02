Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Pavlovic-Leao, Cremonese-Milan si risolve nel finale. E il portoghese carica tutti così

Milan, tre punti nel finale: una vittoria con vista derby. L'avvertimento di Leao
Il Milan di Massimiliano Allegri passa, 2-0, sul campo della Cremonese di Davide Nicola con i gol di Strahinja Pavlovic (89') e Rafael Leao (94') al termine di una partita ostica: un buon viatico per il derby di Milano di domenica 8 marzo a San Siro
Il 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo 'Zini' e terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un successo (che a Cremona mancava dal 26 settembre 1993), arrivato con due gol nel finale: all'89', grazie al colpo di testa di Strahinja Pavlović sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 94', in virtù del contropiede finalizzato da Rafael Leão.

Una vittoria importante, che consente al Milan di mantenere il + 4 sul Napoli, allungare a + 6 sulla Roma ma, soprattutto, tenere Como (+ 9) e Juventus (+ 10), quinta e sesta in classifica, a debita distanza di sicurezza nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Tre punti di fondamentale importanza per il Diavolo perché Mike Maignan e compagni hanno cancellato immediatamente il k.o. della scorsa domenica contro il Parma dopo sei mesi di imbattibilità e perché consentirà al Milan di presentarsi con la testa giusta al derby di Milano.

Cremonese-Milan 0-2, l'analisi del 'CorSera'

Domenica prossima, 8 marzo, alle ore 20:45, è in programma infatti il derby della Madonnina, Milan-Inter e per i rossoneri si tratta, forse, dell'ultima occasione per provare a rientrare nella lotta Scudetto, accorciando da - 10 a - 7 le distanze in vetta alla classifica. «Il derby è una partita fantastica, può succedere di tutto, saremo pronti. Riaprire il campionato? Per loro parlano i numeri. Noi dobbiamo arrivare alla fine con più punti possibile», ha sottolineato al termine del match mister Allegri, per il quale, come noto, l'obiettivo è riportare il Milan in Champions. Poi, eventualmente, si vedrà.

Il Milan che si è sbarazzato della Cremonese proprio in prossimità del fischio finale non ha brillato. Lento, prevedibile, senza idee, ingabbiato dalla squadra di Davide Nicola. Eppure, ha avuto almeno cinque palle-gol clamorose per sbloccare e mettere in ghiaccio la partita con largo anticipo. Leão ha sbagliato un paio di gol sotto misura che gridano vendetta; dove non è arrivata l'imprecisione dei milanisti, ci ha pensato il portiere della Cremonese, Emil Audero. Basti pensare ad un'occasione pazzesca sventata sulla conclusione a botta sicura di Christian Pulisic.

I gol nel finale, un buon viatico per il derby di San Siro

Nel finale, i tre punti per il Milan. Calcio d'angolo, con Pervis Estupiñán (appena entrato per l'infortunio di Davide Bartesaghi) a toccare per Luka Modrić: cross in mezzo, sponda aerea di Koni De Winter e colpo di testa di Pavlović laddove Audero non poteva arrivare. Nel recupero, poi, contropiede veloce rossonero, con la Cremonese sbilanciata in attacco, la spizzata di Niclas Füllkrug che lancia in velocità Christopher Nkunku e l'assist del francese per il tap-in a porta aperta di Leão. Il quale, poi, al termine della partita, ha chiamato tutti a giocare il derby al massimo delle proprie forze, fisiche e mentali.

Per il numero 10 rossonero, il derby è una questione «di vita o di morte» e ha invitato tutti i compagni a prenderla «come una cosa personale».  «Noi abbiamo grande rispetto, ma vogliamo vincere» ha assicurato Leão, che è arrivato perfino a promettere di non uscire la sera: «La settimana del derby si sta a casa». Dopo aver vinto per la 7^ volta nelle ultime 9 trasferte, per il Milan è il momento di invertire il trend domestico (una sola vittoria a 'San Siro' nelle ultime 4 partite). E il derby si giocherà proprio in casa dei rossoneri.

