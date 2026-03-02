Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il bello arriva all’89’. ‘Ora l’Inter'”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio - 3-3 - tra Roma e Juventus allo stadio 'Olimpico' nel posticipo domenicale della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Avanti con Wesley e ripresi da Francisco Conceição, i giallorossi scappano sul 3-1 con le reti di Evan N'Dicka e Donyell Malen. Nel finale, però, i bianconeri segnano due reti con Jérémie Boga e Federico Gatti e portano via un punto meritato dalla Capitale.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 2 marzo 2026

Vince, invece, il Milan sul campo della Cremonese per 2-0 ad una settimana dal derby contro l'Inter. I rossoneri, però, sbloccano un match ostico soltanto nel finale con la rete di Strahinja Pavlović (89') e lo chiudono nel recupero con Rafael Leão (94'). Tre punti di vitale importanza per la corsa del Diavolo ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

In Serie B, vince in casa il Pescara, 2-1, sul più quotato Palermo, ma la notizia del giorno è il ritorno al gol, in Italia, di Lorenzo Insigne nel successo degli abruzzesi. Il calcio dà l'addio a Rino Marchesi, ex allenatore - tra le altre - anche di Inter, Napoli e Juventus nella massima serie.

