Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il bello arriva all’89’. ‘Ora l’Inter'”

Vince, invece, il Milan sul campo della Cremonese per 2-0 ad una settimana dal derby contro l'Inter. I rossoneri, però, sbloccano un match ostico soltanto nel finale con la rete di Strahinja Pavlović (89') e lo chiudono nel recupero con Rafael Leão (94'). Tre punti di vitale importanza per la corsa del Diavolo ad un posto nella prossima edizione della Champions League.
In Serie B, vince in casa il Pescara, 2-1, sul più quotato Palermo, ma la notizia del giorno è il ritorno al gol, in Italia, di Lorenzo Insigne nel successo degli abruzzesi. Il calcio dà l'addio a Rino Marchesi, ex allenatore - tra le altre - anche di Inter, Napoli e Juventus nella massima serie.
