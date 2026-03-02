Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il bello arriva all’89’. ‘Ora l’Inter'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio - 3-3 - tra Roma e Juventus allo stadio 'Olimpico' nel posticipo domenicale della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Avanti con Wesley e ripresi da Francisco Conceição, i giallorossi scappano sul 3-1 con le reti di Evan N'Dicka e Donyell Malen. Nel finale, però, i bianconeri segnano due reti con Jérémie Boga e Federico Gatti e portano via un punto meritato dalla Capitale.