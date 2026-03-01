"Con la società c’è totale sintonia, ci chiamiamo e ci confrontiamo. Come in tutti i confronti c’è chi la vede in un modo e chi in un altro, ma io sono molto contento di essere tornato e aver iniziato un lavoro con un gruppo meraviglioso, un lavoro da finire nel migliore dei modi. Ho fatto otto anni alla Juve, sono al quinto al Milan, si può fare un percorso importante anche qui. Ma è fondamentale qualificarsi in Champions". 'Il Corriere della Sera' riporta il passaggio di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul suo futuro in rossonero.
Milan e Allegri futuro ancora insieme: in estate non sono previsti ribaltoni
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. 'Il Corriere della Sera' conferma. Non sono previsti cambia al Milan. I dettagli
Come scrive il quotidiano il tecnico livornese vorrebbe proseguire in rossonero tenendo fede al contratto che lo lega per un altro anno più opzione per un terzo, con stipendio da 5 milioni netti a stagione. Ci sarebbe soddisfazione reciproca. Non ci sarebbe quindi alcun motivo per chiudere il viaggio insieme ora. Al momento non sarebbero previsti ribaltoni estivi in panchina. L'obiettivo per questa stagione resta la qualificazione in Champions League.
