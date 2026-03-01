Milan e Allegri futuro ancora insieme: in estate non sono previsti ribaltoni

"Con la società c’è totale sintonia, ci chiamiamo e ci confrontiamo. Come in tutti i confronti c’è chi la vede in un modo e chi in un altro, ma io sono molto contento di essere tornato e aver iniziato un lavoro con un gruppo meraviglioso, un lavoro da finire nel migliore dei modi. Ho fatto otto anni alla Juve, sono al quinto al Milan, si può fare un percorso importante anche qui. Ma è fondamentale qualificarsi in Champions". 'Il Corriere della Sera' riporta il passaggio di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul suo futuro in rossonero.