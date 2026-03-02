Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Straderby: il Milan torna a – 10 e accende la sfida di domenica”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Straderby: il Milan torna a – 10 e accende la sfida di domenica”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Straderby: il Milan torna a - 10 e accende la sfida di domenica'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la vittoria, 2-0, del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Cremonese. Il successo arriva nel finale con i gol di Strahinja Pavlović (89') e Rafael Leão (94'). Domenica prossima c'è il derby di Milano e il portoghese ci crede: "Una questione di vita e di morte". Ultima chance per il Diavolo di ridurre il gap in classifica nei confronti dell'Inter.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 2 marzo 2026

Inter che, dopo aver perso il derby di andata contro la squadra di Massimiliano Allegri, ha vinto 11 partite di Serie A su 15: una corsa irrefrenabile verso il vertice della graduatoria. I nerazzurri, però, non potranno pensare subito al derby: prima, infatti, c'è la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como di domani.

In alto, sotto la testata, si parla del pirotecnico 3-3 tra Roma e Juventus allo stadio 'Olimpico'. I giallorossi scappano sul 3-1, ma le reti di Jérémie Boga e Federico Gatti nel finale salvano i bianconeri, mantenendoli in piena corsa per un posto in Champions League. Torna a vincere il Torino, che batte per 2-0 la Lazio in casa (reti di Giovanni 'Cholito' Simeone e Duván Zapata): la zona 'calda' si allontana.

Leggi anche
Milan e Allegri futuro ancora insieme: in estate non sono previsti ribaltoni
Prima pagina Tuttosport: “Domenica il derby. Milan oggi la Cremonese”

© RIPRODUZIONE RISERVATA