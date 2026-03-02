Inter che, dopo aver perso il derby di andata contro la squadra di Massimiliano Allegri, ha vinto 11 partite di Serie A su 15: una corsa irrefrenabile verso il vertice della graduatoria. I nerazzurri, però, non potranno pensare subito al derby: prima, infatti, c'è la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como di domani.
In alto, sotto la testata, si parla del pirotecnico 3-3 tra Roma e Juventus allo stadio 'Olimpico'. I giallorossi scappano sul 3-1, ma le reti di Jérémie Boga e Federico Gatti nel finale salvano i bianconeri, mantenendoli in piena corsa per un posto in Champions League. Torna a vincere il Torino, che batte per 2-0 la Lazio in casa (reti di Giovanni 'Cholito' Simeone e Duván Zapata): la zona 'calda' si allontana.
