La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la vittoria, 2-0, del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Cremonese. Il successo arriva nel finale con i gol di Strahinja Pavlović (89') e Rafael Leão (94'). Domenica prossima c'è il derby di Milano e il portoghese ci crede: "Una questione di vita e di morte". Ultima chance per il Diavolo di ridurre il gap in classifica nei confronti dell'Inter.