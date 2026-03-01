Cremonese-Milan 0-2, il Diavolo spezza la maledizione dopo 33 anni

Il Milan batte la Cremonese per 2-0 grazie a due gol arrivati nei minuti finali della partita. Prima il colpo di testa di Pavlovic, che sblocca un match che si era complicato più del previsto, poi il tap-in di Leao che conclude in rete la bella ripartenza firmata da Fullkrug e Nkunku. Tre punti importanti per i rossoneri di Massimiliano Allegri che rispondono alle vittorie di Napoli e Inter, consolidando il secondo posto in classifica e raggiungendo quota 57 punti.