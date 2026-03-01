Cremonese-Milan 0-2, il Diavolo spezza la maledizione dopo 33 anni

Pianeta Milan
Cremonese-Milan 0-2, i rossoneri sfatano un tabù che durava da 33 anni: finalmente si chiude il cerchio

Il Milan vince a Cremona 33 anni dopo l'ultima volta. Allegri spezza una maledizione che continuava dal 1993, quando sulla panchina rossonera si sedeva Fabio capello
Il Milan batte la Cremonese per 2-0 grazie a due gol arrivati nei minuti finali della partita. Prima il colpo di testa di Pavlovic, che sblocca un match che si era complicato più del previsto, poi il tap-in di Leao che conclude in rete la bella ripartenza firmata da Fullkrug e Nkunku. Tre punti importanti per i rossoneri di Massimiliano Allegri che rispondono alle vittorie di Napoli e Inter, consolidando il secondo posto in classifica e raggiungendo quota 57 punti.

Il Milan vince a Cremona dopo 33 anni

Con la vittoria di oggi, il Milan sfata un tabù che durava da 33 anni: i rossoneri non vincevano a Cremona dal 26 settembre 1993. Massimiliano Allegri spezza finalmente una maledizione che continuava da troppo tempo, l'ultimo allenatore a riuscirci era stato Fabio Capello.

Anche in quell'occasione il match terminò 0-2, decisive le reti di Marco Simone e Jean-Pierre Papin. Trentatré anni dopo la storia si ripete, il Milan torna a scrivere il proprio nome a Cremona chiudendo un cerchio rimasto aperto troppo a lungo.

