Prima pagina Tuttosport: “Leao-gol, delirio derby: ‘Milan, vita o morte!'”

In alto, sotto la testata, si parla dell'ottimo esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino in sostituzione di Marco Baroni. I granata, infatti, tornano a vincere e lo fanno battendo per 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Un gol per tempo per il Toro: sblocca Giovanni 'Cholito' Simeone e chiude i giochi Duván Zapata.
Festeggia anche il Milan, che, sull'ostico campo della Cremonese, vince 2-0 proprio nel finale. Il colpo di testa da distanza ravvicinata di Strahinja Pavlović (89') regala il vantaggio ai rossoneri di Massimiliano Allegri, che raddoppiano al 94' con Rafael Leão che finalizza un bel contropiede. E domenica prossima c'è il derby di Milano, con Leão che freme nel volerlo giocare.
