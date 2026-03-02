Prima pagina Tuttosport: “Leao-gol, delirio derby: ‘Milan, vita o morte!'”

Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato del 3-3 maturato allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti: un pareggio che tiene i bianconeri incollati alla corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vantaggio della Roma con Wesley che, dopo il pareggio di Francisco Conceição, arriva ad essere di due gol (Evan N'Dicka e Donyell Malen). Quindi, la replica della Juve, con due gol nel finale, ad opera di Jérémie Boga e Federico Gatti.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 2 marzo 2026

In alto, sotto la testata, si parla dell'ottimo esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino in sostituzione di Marco Baroni. I granata, infatti, tornano a vincere e lo fanno battendo per 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Un gol per tempo per il Toro: sblocca Giovanni 'Cholito' Simeone e chiude i giochi Duván Zapata.

Festeggia anche il Milan, che, sull'ostico campo della Cremonese, vince 2-0 proprio nel finale. Il colpo di testa da distanza ravvicinata di Strahinja Pavlović (89') regala il vantaggio ai rossoneri di Massimiliano Allegri, che raddoppiano al 94' con Rafael Leão che finalizza un bel contropiede. E domenica prossima c'è il derby di Milano, con Leão che freme nel volerlo giocare.

