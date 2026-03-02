Prima pagina Tuttosport: “Leao-gol, delirio derby: ‘Milan, vita o morte!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato del 3-3 maturato allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti: un pareggio che tiene i bianconeri incollati alla corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vantaggio della Roma con Wesley che, dopo il pareggio di Francisco Conceição, arriva ad essere di due gol (Evan N'Dicka e Donyell Malen). Quindi, la replica della Juve, con due gol nel finale, ad opera di Jérémie Boga e Federico Gatti.