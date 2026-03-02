Pianeta Milan
Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato - nel suo consueto editoriale del lunedì sul 'Corriere della Sera' - i risultati dell'ultima giornata di Serie A: il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 a Cremona consolidando il secondo posto
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, nel suo consueto editoriale del lunedì mattina sul 'Corriere della Sera', ha commentato i risultati della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: un turno in cui il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 in casa della Cremonese, consolidando il secondo posto in classifica davanti al Napoli, vittorioso 2-1 a Verona e alla Roma, che ha pareggiato 3-3 in casa contro la Juventus.

Lotta Champions, Milan dietro l'Inter: il commento di Condò sul 'CorSera'

"Nato da una giocata di Luka Modrić eseguita al volo — fa tutta la differenza del mondo in un campionato dove soltanto Federico Dimarco non spreca un tempo di gioco per aggiustarsi la palla — il gol di Strahinja Pavlović al 90’ mantiene un soffio di vita nel derby milanese di domenica prossima. 10 punti di distacco sono tantissimi, 12 sarebbero stati troppi", ha commentato Condò in merito alla sfida dello 'Zini'.

Il giornalista italiano, però, ha ricordato anche come il vero traguardo delle squadre che, attualmente sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, siano i milioni che la UEFA garantisce alle squadre italiane che prendono parte al torneo. Un quantitativo di denaro importante. Il quale, ovviamente, si somma agli incassi milionari al botteghino delle gare casalinghe. "Un posto fra le prime quattro vale economicamente (non sportivamente, ma quello è un altro discorso) molto più di un altro turno superato", l'amaro commento a tal proposito di Condò.

"Assegnato un seggio all’Inter, il Milan è vicino alla blindatura del secondo grazie a una difesa ormai registrata — soltanto la Roma ha subito un gol in meno — e alla capacità di produrre giocate in avanti col talento individuale. Allegri è atteso da altri quattro scontri diretti, come la sola Atalanta. Ma ha un buon bilancio nei big match e soprattutto un margine di 9 punti sulla quinta", ha chiosato il giornalista sul 'CorSera'.

