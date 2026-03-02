Il giornalista italiano, però, ha ricordato anche come il vero traguardo delle squadre che, attualmente sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League , siano i milioni che la UEFA garantisce alle squadre italiane che prendono parte al torneo. Un quantitativo di denaro importante. Il quale, ovviamente, si somma agli incassi milionari al botteghino delle gare casalinghe. "Un posto fra le prime quattro vale economicamente (non sportivamente, ma quello è un altro discorso) molto più di un altro turno superato", l'amaro commento a tal proposito di Condò.

"Assegnato un seggio all’Inter, il Milan è vicino alla blindatura del secondo grazie a una difesa ormai registrata — soltanto la Roma ha subito un gol in meno — e alla capacità di produrre giocate in avanti col talento individuale. Allegri è atteso da altri quattro scontri diretti, come la sola Atalanta. Ma ha un buon bilancio nei big match e soprattutto un margine di 9 punti sulla quinta", ha chiosato il giornalista sul 'CorSera'.