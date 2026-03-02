Cremonese-Milan 0-2, i rossoneri vincono una partita molto importante per quanto riguarda la classifica. Con il pareggio tra Juventus e Roma della serata, il Diavolo ha 9 punti di vantaggio sul quinto posto al momento occupato dal Como di Fabregas. L'Inter resta a dieci punti di distanza con la speranza di riaprire almeno un minimo la corsa Scudetto con una vittoria nel derby di domenica sera. Il Milan ha vinto contro la squadra di Nicola con due gol nel finale di Pavlovic e Leao, ma il Diavolo aveva creato molto, specialmente nella seconda parte del primo tempo. Un paio di occasioni d'oro sui piedi di Leao che le ha sprecate prima di trovare il gol finale. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>