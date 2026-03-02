LEGGI ANCHE: André-Milan, ecco perché il Presidente del Corinthians ha bloccato l’affare tra i due club >>>
Nella seconda parte dell'editoriale, poi, Ordine ha lanciato un avvertimento alla dirigenza rossonera in merito a come dovrà essere costruita la squadra per la stagione 2026-2027 nel prossimo calciomercato estivo. "Cercasi disperatamente centravanti, verrebbe da segnalare a Giorgio Furlani e a chi notiamo molto attivo nel reclutare profili di giovani brasiliani. Ma è bene dirlo ora per allora: nella eventuale prossima Champions League non servono ragazzi da svezzare e da coltivare per il futuro. Servono certezze, qualche altro Adrien Rabiot per fare un nome e un cognome con riferimento specifico alle caratteristiche tecniche e temperamentali del francese capace di schivare ieri il rischio di una ammonizione per non saltare l’appuntamento del derby. Che, detto in anticipo, per il Milan non vale se non il rischio di perdere punti dalla rivale Napoli che insegue alle spalle senza alcun impegno suppletivo. Proprio come i rossoneri".
