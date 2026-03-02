Pianeta Milan
Ordine: 'Milan, serve un centravanti: verrebbe da segnalare a Furlani e a chi è molto attivo in Brasile'
Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' di oggi, ha sollevato un importante interrogativo sul futuro del Milan: nello specifico, su come verrà impostata nel mercato la squadra della stagione 2026-2027
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-0, in casa della Cremonese in virtù dei gol nel finale di Strahinja Pavlović (89') e Rafael Leão (94'). Un successo che ha confermato i rossoneri al secondo posto in classifica, a quota 57 punti dopo 27 partite, a - 10 dall'Inter capolista, è vero. Ma anche a + 4 sul Napoli, a + 6 sulla Roma, a + 9 sul Como, quindi + 10 sulla Juventus e + 12 sull'Atalanta.

Milan, senti Ordine: "Serve qualche altro Rabiot, non giovani da coltivare per il futuro"

Stamattina, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' di oggi, Ordine ha commentato così il successo del Diavolo allo 'Zini' di Cremona. "Di sicuro molti metteranno in relazione stretta il 2-0 finale con l’arrivo di Niclas Füllkrug a pochi rintocchi dai titoli di coda. È vero: giocata utile per guadagnare il facile 2-0 ma il merito assoluto è di Pavlović sotto porta su angolo travestito da centravanti d’antan. Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan. Un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo. La sorpresa è Christian Pulisic finito in un vicolo cieco dopo aver abituato tutti a centrare la porta due volte su 5, percentuale adesso precipitata".

Nella seconda parte dell'editoriale, poi, Ordine ha lanciato un avvertimento alla dirigenza rossonera in merito a come dovrà essere costruita la squadra per la stagione 2026-2027 nel prossimo calciomercato estivo. "Cercasi disperatamente centravanti, verrebbe da segnalare a Giorgio Furlani e a chi notiamo molto attivo nel reclutare profili di giovani brasiliani. Ma è bene dirlo ora per allora: nella eventuale prossima Champions League non servono ragazzi da svezzare e da coltivare per il futuro. Servono certezze, qualche altro Adrien Rabiot per fare un nome e un cognome con riferimento specifico alle caratteristiche tecniche e temperamentali del francese capace di schivare ieri il rischio di una ammonizione per non saltare l’appuntamento del derby. Che, detto in anticipo, per il Milan non vale se non il rischio di perdere punti dalla rivale Napoli che insegue alle spalle senza alcun impegno suppletivo. Proprio come i rossoneri".

