Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-0 , in casa della Cremonese in virtù dei gol nel finale di Strahinja Pavlović ( 89' ) e Rafael Leão ( 94' ). Un successo che ha confermato i rossoneri al secondo posto in classifica , a quota 57 punti dopo 27 partite , a - 10 dall' Inter capolista, è vero. Ma anche a + 4 sul Napoli , a + 6 sulla Roma , a + 9 sul Como , quindi + 10 sulla Juventus e + 12 sull' Atalanta .

Milan, senti Ordine: "Serve qualche altro Rabiot, non giovani da coltivare per il futuro"

Stamattina, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' di oggi, Ordine ha commentato così il successo del Diavolo allo 'Zini' di Cremona. "Di sicuro molti metteranno in relazione stretta il 2-0 finale con l’arrivo di Niclas Füllkrug a pochi rintocchi dai titoli di coda. È vero: giocata utile per guadagnare il facile 2-0 ma il merito assoluto è di Pavlović sotto porta su angolo travestito da centravanti d’antan. Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan. Un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo. La sorpresa è Christian Pulisic finito in un vicolo cieco dopo aver abituato tutti a centrare la porta due volte su 5, percentuale adesso precipitata".