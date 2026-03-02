Cremonese-Milan 0-2, il Diavolo continua con la sua stagione alla ricerca di un posto valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per questo i tre punti conquistati ieri sono importantissimi: al momento la squadra di Massimiliano Allegri ha 9 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Como di Fabregas. Contro la squadra di Nicola Fofana ha giocato la sua solita partita con la maglia rossonera: quantità, corsa e un paio di giocate degne di nota. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>