Sul nuovo stadio: "Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi. Con l'aiuto di Redbird e Gerry Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71.500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un'opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso. Faremo in meglio quello che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi già oggi offrono oggi".

"Milan e Inter insieme perché hanno le stesse esigenze" — Sul perché fare lo stadio insieme all'Inter: "Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha facilitato la vita. Se si pensa ad altre città che hanno due squadre molto diversi tra loro questa ipotesi sarebbe stata impraticabile. Oggi fare di questo stadio il luogo dove due grandi club internazionali come Milan e Inter si confrontano, contribuirà a fare di questo stadio ancora più una icona di quanto è stato San Siro fino a oggi".

Su come verrà costruito il nuovo stadio: "I nostri architetti stanno lavorando. Mi aspetto di riceve le prime selezioni di proposte nelle prossime settimane. Posso dire che sarà uno stadio molto verticale, ancora più vicino al campo rispetto a San Siro e quindi si vedrà ancora meglio. Avremo tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche che permetteranno di vedere molto meglio la partita".

Sulla burocrazia: "Ripercorro un po' la mia esperienza. Quando ho cominciato a dire che San Siro è uno stadio vecchio e che dobbiamo costruirne uno nuovo, anche i miei amici mi dicevano che ero pazzo. Davanti a questa posizione molto comune nell'opinione pubblica, capisco anche che l'amministrazione comunale avesse delle remore. Poi soprattutto grazie ai Mondiali in Qatar e agli europei in Germania, si è visto in televisione cosa sono gli stadi moderni e l'opinione pubblica ha iniziato a cambiare".

E ancora. "Da quando il Comune di Milano ha aperto all'ipotesi di cedere San Siro e costruire un nuovo impianto nella stessa area, siamo riusciti ad andare avanti piuttosto rapidamente. Ho avuto a che fare con diversi enti come Comune e Regione e, dal momento che si è deciso di andare avanti, li ho trovati tutti molto cooperativi. Verrà nominato un commissario per gli stadi e sono ottimista sul fatto che l'Italia possa finalmente rinnovare le sue attrezzature sportive".