Álex Jiménez: “Tornare un giorno al Milan? Non chiuderò mai le porte. Solo il tempo dirà”

Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo passato in estate dal Milan al Bournemouth, è rimasto molto legato ai rossoneri. Le sue dichiarazioni al sito web di Gianluca Di Marzio non chiudono le porte ad un ritorno a Milano in futuro
Giunto al Milan nell'estate 2023 dal Real Madrid, il laterale spagnolo Álex Jiménez, classe 2005, sembrava poter avere una lunga carriera in rossonero. In realtà, la sua esperienza meneghina - tra incomprensioni con lo staff tecnico e voglia di sentirsi importante - è durata soltanto due stagioni.

Due annate in cui Álex Jiménez ha avuto modo, oltre che di giocare nel Milan Primavera e nel Milan Futuro in Serie C, anche e soprattutto di trovare spazio in Prima Squadra, con Stefano Pioli e con i tecnici portoghesi Paulo Fonseca e Sérgio Conceição poi. La scorsa estate, la cessione in prestito al Bournemouth, che lo ha quindi riscattato a titolo definitivo qualche settimana fa.

Ma Álex Jiménez, pur non lasciatosi propriamente bene con il Diavolo, tornerebbe, un giorno, al Milan? Ecco cosa ha risposto il calciatore iberico in un'intervista in esclusiva rilasciata al sito web del giornalista Gianluca Di Marzio. "Ora sono concentrato sul Bournemouth, sono contento e sto giocando bene. Però certo, amavo il Milan e non chiuderò mai le porte a un club che mi ha dato tutto. Se oggi sono qui a giocare in Premier è anche grazie al Milan. Solo il tempo dirà".

