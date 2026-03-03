Ma Álex Jiménez, pur non lasciatosi propriamente bene con il Diavolo, tornerebbe, un giorno, al Milan? Ecco cosa ha risposto il calciatore iberico in un'intervista in esclusiva rilasciata al sito web del giornalista Gianluca Di Marzio. "Ora sono concentrato sul Bournemouth, sono contento e sto giocando bene. Però certo, amavo il Milan e non chiuderò mai le porte a un club che mi ha dato tutto. Se oggi sono qui a giocare in Premier è anche grazie al Milan. Solo il tempo dirà".