INTERVISTE

Álex Jiménez: “Milan, non volevo andarmene. Ma dovevi credere di più in me”. E spiega il suo addio

Álex Jiménez, classe 2005, terzino spagnolo passato in estate dal Milan al Bournemouth, è tornato a parlare del suo addio ai rossoneri in un'intervista rilasciata al sito web del giornalista Gianluca Di Marzio. Queste le verità dell'ex Real...
Daniele Triolo 

Álex Jiménez, classe 2005, si è trasferito dal Milan al Bournemouth a inizio stagione. Dapprima in prestito oneroso (5 milioni di euro); poi, qualche settimana fa, le 'Cherries' hanno esercitato il diritto di riscatto del suo intero cartellino (per 19 milioni di euro). La metà di questa cifra è andata, come noto, al Real Madrid, club in cui il giocatore ha mosso i primi passi nel calcio che conta.

Parlando al sito web del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, Álex Jiménez si è dimostrato ancora molto legato al Diavolo. "Grazie Milan. È il club che mi ha lanciato in prima squadra, che ho amato e che amo. Sono stato molto bene al Milan: non volevo andarmene. Ma quando è iniziata la stagione ho capito che non sarei stato protagonista: ci sono state varie situazioni che non ho apprezzato".

E, a tal proposito, Álex Jiménez ha incalzato: "Non mi è stata data la responsabilità che pensavo di meritare, dovevano credere di più in me. Vi faccio un esempio. A inizio stagione ho chiesto la maglia numero 2: ci tenevo per la tradizione di grandi terzini. Mi hanno risposto di no: dicevano che non ero pronto, che ero troppo immaturo. Si sbagliavano. Da lì, è vero, ho perso concentrazione e sono arrivato alcune volte in ritardo".

