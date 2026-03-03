Del binomio Gatti-Allegri ne ha parlato anche Lodovico Gatti, padre del difensore della Juve, che ne ha parlato in un'intervista per 'TuttoMercatoWeb'. "Al di là dell'emozione, quando è arrivato alla Juve magari Federico temeva di non essere all'altezza. L'incontro con Allegri è stato molto importante in tal senso, credo lo abbia formato sotto tanti aspetti. Il legame con il club è aumentato sempre di più. I tifosi lo hanno sempre supportato e sono un altro aspetto cui è legato. Oggi questa maglia la veste con grande orgoglio". Chissà, però, che non possa cambiarla a fine stagione.