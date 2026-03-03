Pianeta Milan
Federico Gatti, classe 1998, difensore centrale della Juventus, ha giocato in bianconero con Massimiliano Allegri per due stagioni, dal 2022 al 2024: ne ha parlato il papà Lodovico in un'intervista a 'TuttoMercatoWeb'. Ecco le sue dichiarazioni
Si è parlato molto, durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Federico Gatti dalla Juventus al Milan. In rossonero, il difensore centrale italiano, classe 1998, avrebbe infatti ritrovato il tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha allenato nelle sue due prime stagioni in bianconero.

Un affare non concretizzatosi che, però, potrebbe anche andare in porto in futuro, chi lo sa. Il Diavolo resta notevolmente interessato al cartellino di Gatti - proprio dietro suggerimento di Allegri - il quale, una volta rientrato dall'infortunio che lo ha limitato nella prima parte di stagione, si sta facendo nuovamente valere con la 'Vecchia Signora'.

Recentemente, il nativo di Rivoli (TO) è andato in gol in Champions League, all'Allianz Stadium, contro il Galatasaray, alimentando le speranze di una rimonta per gli ottavi poi mai arrivata e, successivamente, lo ha fatto siglando il 3-3 di un pirotecnico Roma-Juventus proprio nelle ultime battute del match.

Del binomio Gatti-Allegri ne ha parlato anche Lodovico Gatti, padre del difensore della Juve, che ne ha parlato in un'intervista per 'TuttoMercatoWeb'. "Al di là dell'emozione, quando è arrivato alla Juve magari Federico temeva di non essere all'altezza. L'incontro con Allegri è stato molto importante in tal senso, credo lo abbia formato sotto tanti aspetti. Il legame con il club è aumentato sempre di più. I tifosi lo hanno sempre supportato e sono un altro aspetto cui è legato. Oggi questa maglia la veste con grande orgoglio". Chissà, però, che non possa cambiarla a fine stagione.

