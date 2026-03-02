Dopo Cremonese-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 2-0 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Pavlovic e Leao allo scadere, l'ex calciatore ad oggi opinionista televisivo Michele Padovano è intervenuto nello studio di SkySport24 per parlare della partita fatta dai rossoneri. In particolare, Padovano si è voluto soffermare sulla prestazione del portoghese Rafael Leao, molto discussa da diverse figure legate al mondo del calcio. Con i 3 punti conquistati ieri il Diavolo arriva a quota 57 punti. Ecco, di seguito, le parole di Padovano:
Milan, senti Padovano: “Leao? Per me rimane sempre un incompiuto”
Milan, le parole di Michele Padovano su Rafael Leao dopo Cremonese-Milan: "Per me rimane sempre un incompiuto. Non riesco a capacitarmi che un giocatore con le sue qualità non riesca a essere determinante e continuo come dovrebbe essere. Purtroppo alterna spesso prestazioni così così, errori. Siamo sempre qui a dire ogni anno che Leao potrebbe ma non fa".
