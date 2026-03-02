L'ex calciatore Lele Adani ha parlato della partita partita tra Cremonese e Milan e anche della prestazione di Rafae Leao. L'estratto dalla Domenica Sportiva sulla Rai

Nonostante i gol 'mangiati' per noi di Pianeta Milan Rafael Leao ha giocato un'ottima partita contro la Cremonese (qui la nostra analisi). Partita premiata anche dalla rete finale del portoghese (qui le nostre pagelle sulla sfida). Di un parere diverso l'ex calciatore Lele Adani che ha parlato della partita e dell'attaccante rossonero durante la Domenica Sportiva sulla Rai: "Allora Leao fino alla fine ha fatto una prestazione da 4, però poi ha fatto il gol. Ha chiuso la partita".

Adani continua: "Il Milan vince col Lecce alla fine, vince a Pisa alla fine, vince a Cremona alla fine, con la Roma segna nel secondo tempo, col Genoa alla fine. Vuol dire che non è un caso. Vuol dire che questa squadra ha dei valori e ha un senso di attaccamento in quello che fa. Ed è molto credibile in quello che fa. Che può piacere o meno, però 57 punti sono segnati. 57 punti sono tantissimi. Poi se mi chiedete se basta questo per il futuro, quando arriva in Champions League, allora no, non basta. Non basta la proposta di gioco, non basta il ritmo, non bastano forse i giocatori".