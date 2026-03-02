Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Trevisani sul Milan: “Leao ha 9 gol, il problema dell’attaccante è relativo”

ULTIME MILAN NEWS

Trevisani sul Milan: “Leao ha 9 gol, il problema dell’attaccante è relativo”

Trevisani sul Milan: 'Leao ha 9 gol, il problema dell'attaccante è relativo'
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche del Milan e del problema sulla possibile assenza di una prima punta di ruolo. Ecco l'estratto da 'Pressing' di 'Mediaset'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan. Per molti il vero problema del club rossonero è la mancanza di una vera prima punta. Questo ad esempio il parere del giornalista Franco Ordine di questa mattina su 'Il Corriere dello Sport': "Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan. Un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo". Discussione che è andata in scena anche a 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco il parere del giornalista Riccardo Trevisani.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan: le due facce di Fofana, spesso sbaglia, ma poi ha dei lampi di genio

"Il problema del Milan sarà l'attaccante, il capocannoniere è Lautaro Martinez, secondo a 9 gol c'è Leao. Tutto sto problema dell'attaccante forse è un problema relativo. Con Pulisic hanno fatto 17 gol in due. Contro la Cremonese il Milan ha giocato l'ultima parte di partita con il tridente con Fullkrug al centro e Leao e Pulisic. E' una cosa che si può fare, magari agevola il modo di giocare".

Leggi anche
Di Canio: “Il Milan senza Leao è più solido. 16 gol segnati, zero subiti in sei partite”
Florenzi: “Non so quanto il Milan stia dando a Leao con questo modulo. Quando c’ero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA