Continua la stagione del Milan . Per molti il vero problema del club rossonero è la mancanza di una vera prima punta. Questo ad esempio il parere del giornalista Franco Ordine di questa mattina su 'Il Corriere dello Sport' : "Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan. Un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo". Discussione che è andata in scena anche a 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco il parere del giornalista Riccardo Trevisani .

"Il problema del Milan sarà l'attaccante, il capocannoniere è Lautaro Martinez, secondo a 9 gol c'è Leao. Tutto sto problema dell'attaccante forse è un problema relativo. Con Pulisic hanno fatto 17 gol in due. Contro la Cremonese il Milan ha giocato l'ultima parte di partita con il tridente con Fullkrug al centro e Leao e Pulisic. E' una cosa che si può fare, magari agevola il modo di giocare".